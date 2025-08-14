Genie 3, l’IA de Google, est maintenant capable de créer des mondes 3D interactifs

Futur coup dur pour les animateurs 3D.

Google DeepMind a officiellement présenté Genie 3, son modèl IA le plus récent, révélant un world model permettant de générer des environnements 3D interactifs à partir d’un simple prompt textuel.

Contrairement aux IA génératives précédentes produisant de “simples” images ou vidéos, Genie 3 recrée des mondes navigables — à 24 images par seconde, en 720p, avec une cohérence visuelle maintenue pendant plusieurs minutes. L’évolution est nette par rapport à Genie 2, lancé en décembre 2024, qui offrait seulement 10–20 secondes d’interaction à une résolution de 360p.

L’un des atouts majeurs de Genie 3 est sa capacité à se souvenir d’éléments jusqu’à une minute auparavant. Cette mémoire permet à l’environnement généré de conserver les modifications apportées — par exemple, une peinture sur un mur reste visible même après avoir changé de point de vue.

Genie 3 peut créer, selon les démonstrations, des environnements naturels détaillés (éclairages, eau, effets climatiques), des écosystèmes vivants avec faune et flore, des mondes de fiction ou animés avec personnages imaginaires, ainsi que des contextes historiques ou géographiques, réels ou fantasmés.

Cette prouesse technologique reste pour le moment réservée à un cercle restreint : chercheurs et créatifs disposent d’une preview du modèle. Plusieurs limitations subsistent, comme une simulation limitée à quelques minutes, une puissance de calcul très élevée ou la difficulté à reproduire des lieux réels et à générer du texte directement.

Dans le jeu vidéo, les applications seraient de véritables game-changers (ah-ah) : des univers générés dynamiquement, offrant une narration non linéaire et adaptative. En éducation et formation, Genie 3 permettrait de recréer des environnements immersifs, comme explorer Athènes antique ou simuler une chaîne logistique. Pour le marketing expérientiel, les usages incluent showrooms virtuels personnalisés, storytelling interactifs ou campagnes 3D immersives.

Toutefois, il est certain que d’autres secteurs trouveront des moyens innovants de l’exploiter, que ce soit pour raconter des histoires, concevoir des œuvres artistiques ou développer de nouvelles formes d’expériences numériques. Reste à voir qui sera le premier à repousser ses limites… une fois que cet outil sera accessible à tous.

D’autres vidéos de démonstration de Genie 3 sont disponibles sur le site de DeepMind.