Google déploie AI Mode dans 180 pays anglophones

Par Iris M. le 22/08/2025

Temps de lecture : 3 min

Le nouvel eldorado des marques ?

Google franchit une étape décisive dans sa stratégie d’intégration de l’intelligence artificielle à son moteur de recherche. L’entreprise a annoncé l’extension de son AI Mode à 180 pays et territoires, une généralisation massive qui marque le passage de la phase expérimentale à une adoption mondiale.

Jusqu’ici limité aux États-Unis, au Royaume-Uni et à l’Inde, AI Mode devient accessible à des millions de nouveaux utilisateurs. Seule restriction pour l’instant : la langue, puisque le service n’est disponible qu’en anglais. Ce lancement à grande échelle traduit la volonté de Google de positionner son moteur non plus comme un simple outil de recherche, mais comme un assistant conversationnel universel.

Au-delà de l’extension géographique, Google introduit dans plusieurs marchés une nouvelle génération de fonctionnalités dites agentiques, capables d’agir directement pour l’utilisateur. Aux États-Unis, les abonnés à Google AI Ultra peuvent déjà demander à l’IA de réserver une table de restaurant, en précisant l’heure, le lieu, le type de cuisine et les préférences alimentaires. L’IA propose alors des options issues de partenaires comme OpenTable ou Resy, et peut enclencher la réservation sans que l’utilisateur ait à naviguer lui-même.

L’ouverture mondiale s’accompagne aussi d’innovations plus discrètes mais stratégiques. Les utilisateurs américains testeurs peuvent activer une personnalisation renforcée, qui combine historique de recherche, interactions passées et lieux visités pour proposer des recommandations plus fines. Autre nouveauté : la recherche collaborative. Un utilisateur peut partager sa session AI Mode via un lien, permettant à d’autres d’enrichir la conversation et de poser leurs propres questions.

Ce déploiement global n’est pas qu’une prouesse technique : il amorce un changement profond pour les marques et annonceurs à l’échelle internationale. Si l’IA fournit directement des réponses, la visibilité via les « liens bleus » traditionnels se réduit mécaniquement. Plusieurs études estiment que les éditeurs pourraient perdre entre 20 % et 70 % de leur trafic organique dans les mois à venir. Une tendance qui oblige déjà les acteurs du marketing à s’adapter, en explorant l’Answer Engine Optimization (AEO) et en repensant leurs contenus pour qu’ils soient repris par l’IA.

Pour Google, cette extension mondiale est aussi un pari économique. L’entreprise prépare l’intégration de formats publicitaires contextualisés dans AI Mode, afin de monétiser ces nouvelles expériences conversationnelles. Pour les marques, le défi sera double : investir dans cette nouvelle visibilité sponsorisée, tout en renforçant le branding pour rester cités dans les réponses générées.

Avec AI Mode désormais disponible dans 180 pays, Google transforme sa recherche en un service actif, personnalisé et collaboratif. Reste une question essentielle : pour l’utilisateur, ce confort accru ne s’accompagne-t-il pas du risque de perdre une part de son indépendance, en laissant l’IA choisir à sa place ce qui mérite d’être vu, lu ou réservé ?

