La rentrée ? Cette occasion de changer de maîtresse avec Gleeden 

Par Iris M. le 26/08/2025

Temps de lecture : 2 min

Mais pas de rupture dans sa communication.

Pour la rentrée, Gleeden reprend ses vieilles habitudes. Depuis le 22 août, le site de rencontres extra-conjugales s’est affiché sur les bus parisiens avec une campagne conçue en interne. Au programme : cahiers, pommes croquées et typographies enfantines. Bref, le kit scolaire complet… auquel s’ajoute l’adultère en guise de devoir maison.

La recette est connue : détourner un imaginaire populaire avec un humour potache, histoire de séduire autant que de faire sourire. On y retrouve la signature de Gleeden, fidèle à sa ligne de conduite depuis 2009 : impertinence assumée et controverse en option. De quoi assurer une rentrée remarquée, sinon vraiment surprenante.

Si le mois de septembre s’impose comme décor, ce n’est pas un hasard. Une étude menée auprès de plus de 5 000 membres montre que 45 % disent avoir besoin de souffler après l’été, qu’un tiers estime que les vacances fragilisent leur couple, et que 68 % considèrent septembre comme le moment idéal pour initier ou relancer une aventure extra-conjugale. Deux périodes reviennent systématiquement dans les statistiques de la plateforme : septembre et janvier, synonymes de bilans personnels et de nouvelles résolutions.

« L’été est paradoxal. On l’imagine comme une parenthèse idéale pour se retrouver dans son couple, mais dans la réalité, la promiscuité et le temps passé ensemble… créent un terrain propice aux frustrations », résume Solène Paillet, directrice de la communication de Gleeden.

On pourrait appeler cela de la constance, ou une « brand consistency » parfaitement assumée. Mais à l’heure où les applis de rencontres explorent l’IA, le matching affinitaire ou l’inclusivité, Gleeden s’accroche à sa récréation préférée : la provocation. Une valeur sûre, qui continue de faire sourire en coin… quitte à donner l’impression que la leçon n’a pas beaucoup changé depuis 16 ans.

Tags

Catégories

Crédits

  • Annonceur : Gleeden
  • Diffusion : Août 2025
  • Pays : France

Recommandé pour vous

Baromètre : les Français sont-ils les plus infidèles au monde ?

Baromètre : les Français sont-ils les plus infidèles au monde ?

Études

Étude : accepteriez-vous d’être en couple avec un électeur Zemmour ?

Étude : accepteriez-vous d’être en couple avec un électeur Zemmour ?

Études

Gleeden recommande de tromper les flans

Gleeden recommande de tromper les flans

Insolite

News Scan Book

L'agence de la semaine

Agence : dps

Scan booksponsorisé

Secteur Immobilier : une communication à réinventer

Secteur Immobilier : une communication à réinventer

Agence : dps

Scan Booksponsorisé

Un nouveau trio à la tête de la Direction de Création de Artefact 3000

Un nouveau trio à la tête de la Direction de Création de Artefact 3000

Agence : Artefact 3000

Scan Booksponsorisé

Monoprix remet du peps dans les rayons

Monoprix remet du peps dans les rayons

Agence : The Good Company

Scan Booksponsorisé

Bioderma lance une campagne 360° pour sa protection solaire détox

Bioderma lance une campagne 360° pour sa protection solaire détox

Agence : CHANGE

Scan Booksponsorisé

Club Lookea s’associe au jeu Les Loups-garous de Thiercelieux

Club Lookea s’associe au jeu Les Loups-garous de Thiercelieux

Agence : Brainsonic

Scan Booksponsorisé

1

Le Top 5 Scan Book de l’été

La SPA lance #StopAbandon - Notchup

Scan booksponsorisé

2

Le Top 5 Scan Book de l’été

MAKE IT ICONIC - Choose France - Babel

Scan booksponsorisé

3

Le Top 5 Scan Book de l’été

Qui est le drogué ? Fédération Addiction joue avec les préjugés - Orès Collective

Scan booksponsorisé

4

Le Top 5 Scan Book de l’été

Savéol et les 30 ans de la tomate cerise - L3S GR*S MOT$

Scan booksponsorisé

5

Le Top 5 Scan Book de l’été

Activation Sirop Sport Citror - Be Brandon

Scan booksponsorisé

Précédent Suivant