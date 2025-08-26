La rentrée ? Cette occasion de changer de maîtresse avec Gleeden 

Mais pas de rupture dans sa communication.

Pour la rentrée, Gleeden reprend ses vieilles habitudes. Depuis le 22 août, le site de rencontres extra-conjugales s’est affiché sur les bus parisiens avec une campagne conçue en interne. Au programme : cahiers, pommes croquées et typographies enfantines. Bref, le kit scolaire complet… auquel s’ajoute l’adultère en guise de devoir maison.

La recette est connue : détourner un imaginaire populaire avec un humour potache, histoire de séduire autant que de faire sourire. On y retrouve la signature de Gleeden, fidèle à sa ligne de conduite depuis 2009 : impertinence assumée et controverse en option. De quoi assurer une rentrée remarquée, sinon vraiment surprenante.

Si le mois de septembre s’impose comme décor, ce n’est pas un hasard. Une étude menée auprès de plus de 5 000 membres montre que 45 % disent avoir besoin de souffler après l’été, qu’un tiers estime que les vacances fragilisent leur couple, et que 68 % considèrent septembre comme le moment idéal pour initier ou relancer une aventure extra-conjugale. Deux périodes reviennent systématiquement dans les statistiques de la plateforme : septembre et janvier, synonymes de bilans personnels et de nouvelles résolutions.

« L’été est paradoxal. On l’imagine comme une parenthèse idéale pour se retrouver dans son couple, mais dans la réalité, la promiscuité et le temps passé ensemble… créent un terrain propice aux frustrations », résume Solène Paillet, directrice de la communication de Gleeden.

On pourrait appeler cela de la constance, ou une « brand consistency » parfaitement assumée. Mais à l’heure où les applis de rencontres explorent l’IA, le matching affinitaire ou l’inclusivité, Gleeden s’accroche à sa récréation préférée : la provocation. Une valeur sûre, qui continue de faire sourire en coin… quitte à donner l’impression que la leçon n’a pas beaucoup changé depuis 16 ans.