Génie : l’IA de Google qui crée des jeux vidéo en un clin d’œil 

Vous allez enfin avoir votre revanche sur ce niveau impossible de Mega Man.

Google DeepMind a franchi une nouvelle étape dans le monde de l’intelligence artificielle avec la révélation de sa dernière création : Genie. Cette IA est capable de créer des jeux vidéo à partir de simples images, photos ou textes, ouvrant ainsi une nouvelle ère dans l’univers du (retro)gaming. Bientôt terminé les jours où la création de jeux vidéo était réservée à une élite de programmeurs maîtres du code ? Rassurez-vous, il reste encore pas mal de temps avant d’en arriver là. Mais désormais, grâce à l’IA de DeepMind, la création de jeux simples devient accessible à tous. Il suffit de fournir une image ou un texte et Genie se charge du reste en élaborant des mondes jouables infinis.

Au cours de ces derniers mois, l’IA générative a pris de l’ampleur, offrant des modèles capables de générer du contenu nouveau et créatif à partir de mots, d’images et même de vidéos. Avec Genie, les utilisateurs peuvent maintenant interagir avec des mondes virtuels imaginés sans avoir de compétence en programmation. Pour le moment, l’intelligence artificielle ne livre que des contenus façon jeux de plateforme en 2D, mais devrait élargir ses compétences pour créer des jeux vidéo plus complexes et réalistes à l’avenir. Grâce à son apprentissage à partir de vidéos sur Internet, Genie est capable de déduire diverses actions de codage que le joueur peut effectuer (sauter, avancer, reculer…).

Pour les plus curieux, le « paper » de ce nouveau modèle est à découvrir sur le site dédié au projet.