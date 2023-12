Meetic pense à la survie des célibataires aux repas de Noël

Alors, les amours ?

Meetic, en collaboration avec l’agence Gangstères, a conçu une campagne spéciale fêtes de fin d’année, ciblant les célibataires. Cette initiative se présente sous la forme d’une activation décalée : elle s’attaque aux questions typiques et souvent maladroites adressées aux célibataires durant les fêtes, comme « Alors, les amours ? » ou « T’es pas trop exigeant.e ? » Pour répondre à ces interrogations indiscrètes, Meetic a imaginé un « Guide de survie pour célibs », un concept humoristique qui fournit aux célibataires des répliques cinglantes et pleines d’autodérision pour répondre aux questions embarrassantes de leur entourage.

La campagne prend vie à travers une saga vidéo déployée à partir du 18 décembre, diffusée en VOL, DOOH et sur les réseaux sociaux. Pour enrichir cette approche, Gangstères et Meetic ont développé un générateur de punchlines en ligne. Accessible via un mini-site dédié, ce dispositif permet aux célibataires de trouver des réponses piquantes et esprit à l’approche des réunions de famille. Ces éléments combinés créent un univers où les célibataires peuvent aborder les repas de Noël avec assurance et surtout… un brin d’humour.

La stratégie de Meetic et Gangstères ne se limite pas au numérique. Une campagne print et display vient compléter l’activation, ainsi qu’une présence street marketing notable avec la distribution des kits de survie papier, juste à temps pour les festivités. Un plan de relations publiques et d’influence soutient également cette campagne, assurant une visibilité accrue et une portée étendue. Cette opération de fin d’année de Meetic Europe, orchestrée par Gangstères, se positionne donc comme une réponse créative et pertinente aux défis rencontrés par les célibataires pendant les fêtes.