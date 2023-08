eBay veut être le trait d’union entre les passionnés et leur « truc »

Et vous, c'est quoi votre "truc" ?

eBay, la célèbre plateforme d’e-commerce, a récemment dévoilé en Australie une campagne en collaboration avec l’agence créative Special et FutureBrand. Sous le titre évocateur « Explorez vos passions sur eBay », cette initiative aspire à revitaliser les liens entre eBay et les acheteurs passionnés. Elle se distingue en mettant en avant la richesse des centres d’intérêt de chacun en dévoilant la mosaïque variée des produits disponibles sur cette plateforme plurielle. En même temps, c’est sa passion.

Qu’est-ce qu’une passion ? Est-ce une sensibilité héritée qui inéluctablement façonne notre destin ? Ou simplement une curiosité que nous prenons à tort pour une exaltation des sens, car elle nous éloigne si efficacement de notre quotidien routinier ? Peut-être est-ce un véritable coup de foudre, dont le motif demeure insaisissable par la logique rationnelle ? Ce qui est certain, c’est qu’une passion a incontestablement le pouvoir de rassembler des individus aux parcours les plus variés, et cette énergie s’avère particulièrement avantageuse pour eBay !

La vidéo d’1 min 30 célèbre l’union à travers l’exploration intérieure, sur une douce mélodie revisitée de « My Favorite Things » datant de 1959. De la musique à la mode en passant par l’univers de la moto, chaque domaine ravivant notre essence enfantine (, une part de nous qui perdure éternellement, est ici magnifié. Et oui, à la Réclame, notre propension à la poésie ne passe pas inaperçue. Vous ne l’aviez pas remarqué ?

La plateforme a engagé une collaboration avec FutureBrand Australia en vue d’une transformation stratégique significative de sa marque sur le marché australien. Cette démarche vise à connecter la marque à sa stratégie commerciale, en alignant les objectifs d’eBay avec l’expérience client afin de titiller la croissance. Avec l’agence, la marque évolue en effet de sa fonction de plateforme en ligne vers celle d’un espace de vente au détail centré sur les produits plébiscités par les consommateurs, renforçant ainsi sa pertinence et son attrait. Du moins, c’est le projet. En France en revanche, eBay semble vouloir axer sa stratégie sur la seconde main et la vente d’objet d’occasion. Nous aurons l’occasion d’en reparler dans quelques semaines.

Rebecca Newton, directrice marketing chez eBay Australie, apporte des précisions : « Après 24 années dynamiques sur le marché australien, nous redécouvrons nos racines et retournons là où tout a commencé. La nouvelle plateforme de marque rassemble la nouvelle stratégie marketing d’eBay tout en restant fidèle à l’essence même d’eBay qui est de connecter les gens et leurs passions en alimentant leur « truc ».