Kleenex fête ses 100 ans avec un rebranding, une campagne audacieuse et un sac collector

Les rhumes sont à la mode.

Le saviez-vous, Kleenex est – déjà – centenaire. Pour fêter ça, la marque s’est offert un rebranding made in Turner Duckworth. L’objectif : unifier son image internationale et renforcer son statut iconique face à la « généricisation » de son nom (à l’instar de Sopalin, Labello, Frigidaire, Thermos, etc.). En conservant son logo en script et en l’entourant d’une forme de couronne, la marque réaffirme son identité. Une typographie exclusive, la Kleenex Serif (développée avec les typographes Alec Tear et Lewis Macdonald), vient également moderniser l’image de marque.

Et quoi de mieux qu’une nouvelle campagne pour la présenter au monde entier ?

Pour marquer le lancement de son nouveau produit Easy Breathe, Kleenex introduit des mouchoirs qui libèrent une fragrance de menthol et d’eucalyptus lorsque l’on froisse le tissu avant usage. Cette technologie, pensée pour soulager les nez congestionnés durant la saison froide, est mise en scène dans une campagne signée FCB London. L’artiste Alma Haser illustre cet effet avec des portraits qui montrent des visages froissés symbolisant la congestion, puis apaisés. Une activation immersive à Londres permet même aux consommateurs de vivre l’expérience olfactive grâce à des diffuseurs de senteurs.

Dans le cadre de cet anniversaire, la marque a sorti, fin août, un sac juste assez grand pour emporter un paquet de Kleenex. Ce qui s’inscrit dans la tendance des accessoires de mode lancés par les marques, comme l’ont fait Heinz, Hellmann’s ou tout récemment M&M’s.