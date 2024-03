Comment faire ses gros besoins au bureau sans gêne ?

Pour une pause WC décomplexée.

Lorsque vous arrivez dans une nouvelle entreprise, ce moment à en rougir de honte finira toujours par arriver. Vous aurez envie de passer au petit coin… pour faire la grosse commission. Et on a beau savoir que c’est totalement naturel, entre le faire chez soi et au bureau, il y a un monde. Ce n’est pas le moment de se tromper. Entre le bruit et les odeurs, tout doit disparaitre, un point c’est tout.

Et pourtant, pour Andrex, une marque de papier toilette, il faut se libérer de ce sentiment de gêne, voire de honte. Alors certes, vous ne serez probablement pas accompagnés du chiot mascotte de la marque la prochaine fois que vous devrez traverser l’open space pour vous rendre sur le trône. Pour autant, celui-ci restera à vos côtés pour vous rassurer jusqu’à ce que vous ayez fini votre affaire. Si vous le voulez, bien sûr.

Selon une étude de la marque, 48 % des personnes interrogées se sont déjà retenues de faire la grosse commission au travail, tandis que 41 % sont mal à l’aise à l’idée de le faire chez leurs beaux-parents. Des insights chiffrés qui offrent de belles opportunités de vidéos… que la marque n’a pas laissé passer.

Réalisée en collaboration avec FCB London, cette campagne sera diffusée au Royaume-Uni en avril, le mois de prévention contre le cancer du côlon. En plus des vidéos, plusieurs mockups d’affiches sont dès à présent disponibles pour notre plus grand plaisir… et celui de nos intestins.

À vos rouleaux et au coin !