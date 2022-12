Les marques pourront-elles croître dans le contexte économique de 2023 ?

Jusqu'ici tout va bien.

Pour l’économie française, les ménages et les marques, 2023 s’annonce comme l’année de tous les dangers : crise énergétique, augmentation des taux d’intérêt, inflation des prix à la consommation, menaces de récession, instabilité géopolitique…

Comment les marques et agences doivent-elles préparer 2023 ? Doivent-elles maintenir leurs budgets publicitaires ? Pourront-elles trouver des relais de croissance pendant cette période ?

Pour tenter d’y voir clair et anticiper – sereinement ? – l’année qui vient, la Réclame invite 2 dirigeants d’agences dans cette nouvelle émission des Enjeux – la Réclame, en partenariat avec Sup de Pub et Updated :

– Cécile Lejeune, CEO France de VMLY&R ;

– Bertrand Beaudichon, CEO d’Initiative France.

Pour avoir une longue d’avance en 2023, appuyez sur play !