Les festivals publicitaires servent-ils encore à quelque chose ?

Une question posée depuis la Croisette.

Après 2 ans de pandémie et de festivités interrompues, les Cannes Lions sont de retour en présentiel avec 31 catégories différentes et près de 1000 Lions à distribuer lors de cette édition.

Les agences ont-elles toujours besoin d’un tel rendez-vous pour s’inspirer et se confronter au reste du marché ? Depuis 2020, elles ont réussi sans trop de heurts à « faire sans ». De plus, les contextes macro économique et géopolitique les invitent à la prudence : inflation, risque de récession, guerre en Europe… Si bien que de grandes agences parisiennes ont fait le choix de ne pas se déplacer à Cannes cette année. Tout en y envoyant quelques campagnes.

Ainsi, un nouveau rapport aux « awards » va-t-il émerger de cette époque ? Tel est le thème de cette nouvelle émission des Enjeux – la Réclame, en partenariat avec Sup de Pub et Updated, où nous avons convié :

– Lucia Ongay, co-fondatrice de The Gerety Awards ;

– Gabriel Gaultier, fondateur de Jésus et Gabriel.

Pour tout savoir sur l’avenir des festivals publicitaires, appuyez sur play !