Emmaüs infiltre Vinted avec Havas Paris

Si tu ne le portes pas, donne-le.

Face à la concurrence des plateformes de vente de seconde main telles que Vinted, Leboncoin et Videdressing, Emmaüs lance une opération pour préserver son modèle solidaire. Conçue et mise en œuvre par Havas Paris et l’Agence Verte, l’initiative vise à valoriser le don et attirer les jeunes générations. Ces dernières années, l’essor de ces plateformes a privé Emmaüs de nombreux dons de qualité, fragilisant le modèle social et solidaire des 300 structures Emmaüs en France, héritées de l’abbé Pierre.

Pour cette campagne et encourager les dons, Emmaüs a choisi d’investir Vinted, la plus grande plateforme de seconde main, en la transformant en média. Des centaines de vêtements ont été redesignés avec un slogan détourné de Vinted et mis en ligne hier matin depuis le compte « Emma_Us », spécialement créé pour l’occasion. Sur ces annonces, les vêtements portent le message « Si tu ne le portes pas, donne-le ! », afin de promouvoir le don et de rappeler qu’offrir à Emmaüs, c’est agir pour la solidarité et l’environnement. Ces annonces resteront visibles sur Vinted pendant toute la durée de l’opération.

Pour soutenir cette action, Emmaüs a également lancé une campagne publicitaire multicanale diffusée dès le 20 mars incluant des publicités en affichage, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux avec un dispositif influence.