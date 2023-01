Avec 3,2 milliards de joueurs, le gaming est devenu le nouveau terrain de jeu des marques

Et la première industrie de divertissement dans le monde.

Article sponsorisé par Gameloft for brands

L’image d’Épinal du gamer adolescent, nerd et recroquevillé dans sa chambre, a vécu. Il y aurait actuellement 3,2 milliards de joueurs dans le monde selon Newzoo – rappelons que nous venons de franchir la barre symbolique des 8 milliards d’habitants sur Terre.

En 50 années d’existence, force est de constater que les jeux vidéo, les joueurs et leurs habitudes ont évolué avec 70 % d’entre eux qui jouent aujourd’hui en priorité sur leur smartphone plutôt que sur console ou ordinateur.

Le jeu concerne désormais toutes les générations

Aujourd’hui avec 3,2 milliards de joueurs, tout le monde joue. 60 % de quadragénaires de la Gen X, 81 % de la Gen Z, en passant par 77 % des millennials qui sont nés et ont grandi avec le jeu vidéo pour enfin 42 % des baby boomers : le jeu vidéo est partout et chez tout le monde !

Le temps passé à jouer chaque semaine va de 2,3 heures en moyenne pour les boomers à 7,2 heures pour la Gen Z, sans oublier 6,5 heures pour les millennials et 6 heures en moyenne pour la génération Alpha (les enfants et préadolescents nés entre 2010 et le milieu des années 2020) selon l’étude McKinsey True Gen. À noter que pour chaque génération, les usages et goûts varient : les millennials et Gen Z privilégient les jeux d’action, d’aventure, RPG ou puzzles. Quant aux boomers, ils se portent davantage vers les jeux vidéo inspirés de jeux de société ou de puzzles.

Fait intéressant : les parents jouent désormais avec leurs enfants, faisant se réunir autour du jeu les générations X-Y et Z-Alpha.

Pourquoi joue-t-on ?

Mais d’où vient cette passion pour le jeu vidéo ? Avant tout pour se divertir, s’amuser, passer un moment de plaisir pour 92 % des joueurs selon le SELL. Mais aussi pour s’évader de leur quotidien pour 83 %, se libérer du stress. Or on le sait, la santé mentale des jeunes s’est dégradée pendant la pandémie. Le jeu vidéo apparaît alors comme une bulle d’évasion, libérant d’un contexte anxiogène. Enfin, le jeu permet aussi de partager des moments conviviaux, voire d’appartenir à des communautés en ligne.

L’expérience de jeu, un moment idéal pour les marques

La joie, l’évasion, la sociabilisation et le sentiment d’appartenance… le jeu vidéo répond à tous ces besoins générant des émotions positives pour faire du moment “gaming” un “positive moment” idéal pour les marques.

En effet, les émotions positives favorisent l’acceptation des messages publicitaires par les joueurs avec 67 % d’entre eux préfèrant visualiser des publicités dans les jeux vidéo que dans les médias traditionnels. Dans un contexte “in-game”, les publicités sont plus interactives et immersives, car intégrées à l’expérience de jeu. Par exemple, dans un jeu de voiture, une publicité peut venir récompenser un joueur avec un nouveau véhicule à l’issue d’une course. La publicité “in-game” s’inscrit ainsi naturellement dans l’expérience utilisateur. Cela permet d’obtenir un niveau d’attention élevé ainsi que des souvenirs positifs chez les joueurs, générant ainsi de l’affinité pour les marques.

Nombre d’annonceurs l’ont déjà compris, puisque les marques ont dépensé 6,8 milliards de dollars en publicités dans l’univers gaming en 2021. Pour autant, il n’existait jusqu’à maintenant aucun réseau unique et international regroupant les meilleurs éditeurs de jeux vidéo pour proposer des solutions de publicités premium in-game pour les marques. Mais ça, c’était avant COMBO! The Gaming Media Network.

En partenariat avec les plus grands éditeurs de jeux mobile, Gameloft for brands a créé COMBO! The Gaming Media Network, LE plus grand réseau publicitaire in-game. COMBO! a déjà délivré plus d’un milliard d’impressions pour les marques dans les meilleurs jeux avec des formats non-intrusifs et performants

Un “COMBO!” de près de 100 jeux pour atteindre votre audience

Si l’offre de jeux de Gameloft for brands est pléthorique, le spécialiste gaming mobile du groupe Vivendi a souhaité aller plus loin en fédérant d’autres éditeurs de jeux. Ainsi est né COMBO! The Gaming Media Network, un réseau publicitaire in-game fort de près de 100 titres, parmi les franchises de jeux mobile les plus populaires comme Subway Surfers, Minion Rush, Asphalt, June’s Journey, My Talking Tom, Dungeon Hunter ou encore Gangstar. À noter que la publicité dans TOUS les jeux Gameloft n’est accessible que via COMBO! The Gaming Media Network.

Créé en partenariat avec SYBO, Wooga, et Outfit7 parmi d’autres, COMBO! The Gaming Media Network offre aux marques des solutions publicitaires innovantes et performantes pour engager leurs audiences au sein des jeux les plus populaires dans un environnement respectueux de tous – avec notamment un contrôle total sur la qualité des formats, du ciblage et des emplacements publicitaires.

Le jeu vidéo est donc un média unique, qui répond à ses propres règles. Il s’agit du seul média où le joueur n’est pas simplement spectateur, mais l’acteur principal de l’expérience. Un média à forte attention qui s’adresse à 3,2 milliards de joueurs, de toutes les générations et tous les milieux sociaux, offrant aux marques l’opportunité d’engager leurs audiences de manières innovante et performante grâce à des réseaux publicitaires spécialisés tel que COMBO!

Pour en savoir plus sur le réseau publicitaire COMBO! The Gaming Media Network dédié aux jeux vidéo c’est par ici.