Edelman dévoile l’importance de la prise de position politique des marques

Une immense partie de poker.

Le contexte actuel oblige chacun d’entre nous à se plonger de près ou de loin dans les mécanismes de la politique française. Entre élections européennes, législatives surprises et agitations à l’Assemblée nationale, personne n’a pu échapper à l’actualité. Les marques non plus n’ont pas dérogé à la règle, puisque s’engager et se politiser est quelque chose qui se démocratise de plus en plus dans le monde du marketing et de la publicité.

Plusieurs marques ont d’ailleurs sauté le pas lors des dernières élections. Cependant, d’autres enjeux politiques à l’échelle planétaire sont directement liés à certaines marques. En tout cas, c’est ce que pensent 3 quarts des Français, selon une étude menée par Edelman.

L’agence dévoile un baromètre intitulé “Brands & Politics”, qui étudie le lien direct entre les marques et la politique/la culture. L’étude est réalisée de manière globale et propose un focus sur les résultats en France. Celle-ci indique que la moitié des Français achètent en fonction de la cohérence de la marque avec leurs opinions politiques (51%). Par ailleurs, la même quantité de la population est prête à payer plus cher pour une marque ayant un impact positif.

On parle plus précisément de “boycott” pour ce qui est de rayer totalement une marque de sa liste, en fonction de ses prises de position ou ses agissements. Cette pratique s’est notamment démocratisée avec le déclenchement du conflit entre Israël et le Hamas. Ainsi, 35% des Français boycottent toute marque qui prend position pour l’un de ces deux camps. Cette quantité reste malgré tout faible et inférieure à la moyenne générale qui est à 37%. 8 Français sur 10 boycottent également des marques étrangères en raison du pays dans lequel sont situés leur siège, c’est le quatrième plus gros pourcentage derrière la Corée du Sud, le Japon et la Chine.

De pair avec le boycott, 40% des 18-34 ans ont un jugement négatif sur les personnes en fonction des marques qu’ils consomment. 56% d’entre eux se sentent plus proche de ceux qui consomment les mêmes marques qu’eux.

Le silence face aux différentes situations n’est pas non plus la solution pour 58% des 18-25 ans : ces derniers estiment qu’une marque qui ne prend pas position reste dans l’inaction ou cache quelque chose. Plus globalement, 70% des Français pensent que, sous la pression, une marque doit prendre position sur un enjeu.

Les Français apprécieraient que les marques s’impliquent davantage dans 4 sujets principaux :

Le climat (58%)

La juste rémunération (53%)

La désinformation (52%)

La formation (50%)

Chers annonceurs, médias et agences, cette contrainte peut s’avérer parfois bien délicate, mais la prise de position des marques a aujourd’hui une importance considérable pour les consommateurs : à vous de jouer !