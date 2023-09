84 % des Français veulent apprendre à réparer : eBay répond à leurs besoins

Ou quand le DIY révolutionne notre consommation.

Avez-vous déjà suivi un tuto DIY ? Que vous l’ayez visionné jusqu’au bout ou ayez abandonné en plein milieu, vous serez sûrement d’accord avec nous : il existe plusieurs niveaux de difficulté, allant du Grand Maitre de League of Legends au premier niveau de Candy Crush. Entre les deux s’étend un océan de possibilités, ayant le potentiel d’attirer autant de professionnels du secteur que des débutants totaux. Et parmi les nombreux types de DIY qui ont envahi le web, vous trouverez aussi des tutos de réparation : autrement dit le type de DIY le plus responsable, économique et surtout… écologique.

Pour favoriser ces derniers, eBay lance son service “eBay Réparation”. Celui-ci vous donnera accès à un chatbot vous aidant à diagnostiquer votre problème, un outil de recherche pour trouver les pièces dont vous aurez besoin, des tutoriels vidéo classés par type d’appareil et de panne et à un dépannage en visio, pour recevoir l’aide de professionnels dans la journée 7j/7. On vous le disait : du n00b au Grand Maître, tout est possible.

Ce nouveau service doit sa création aux résultats d’une étude, réalisée par Ipsos pour eBay, sur le rapport des Français à la réparation. Il en ressort que 84 % des Français souhaitent apprendre à réparer leurs objets. Cette volonté est liée à la volonté de pouvoir épargner pendant ce contexte d’inflation par 88 % des répondants, tandis que 87 % d’entre eux y voient une manière de consommer de manière plus responsable. 85 % des sondés ont aussi une motivation écologique, tandis que 80 % des Français y voient une manière de prendre du temps pour eux, le bricolage pouvant devenir un passe-temps, voire une passion dont ils tirent une satisfaction personnelle.

Résultat des courses : la réparation, c’est hype, et c’est surtout une tendance de fond. Et c’est encore mieux si vous le faites vous-même, vu que maintenant, vous ne pouvez plus dire que vous n’avez pas les outils ou connaissances qu’il faut. Alors, qu’attendez-vous ? Peut-être d’en avoir le temps.