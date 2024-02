La galerie Perrotin et eBay veulent rendre l’art accessible à tous 

De la galerie à votre maison.

Qui a dit que les œuvres d’art ne pouvaient pas être abordables ? Lorsque nous passons devant une galerie d’art, nous ne nous arrêtons pas forcément pour regarder ce qu’elle présente, pas peur de ne pas en être ou de tomber amoureux d’une œuvre sans pouvoir se l’offrir. Une erreur qui peut nous faire passer à côté d’une belle aubaine ! L’art n’est plus réservé à une élite restreinte, grâce à l’initiative innovante d’eBay. La plateforme de commerce en ligne s’associe à la galerie d’art Perrotin pour offrir aux passionnés et aux collectionneurs une sélection exclusive d’œuvres d’artistes remarquables. Partageant des valeurs communes, les deux marques se sont rapprochées de manière évidente.

En plus de pouvoir admirer les œuvres dans la galerie, désormais, sur la boutique Perrotin et sur eBay, les amateurs d’art auront accès à une variété d’éditions d’artistes, allant des affiches aux éditions spéciales, en passant par les objets design, les sculptures… La sélection d’artistes, très variée, comprend des auteurs français ou internationaux, de renom ou émergents : Jean-Michel Othoniel, Daniel Arsham, JR, Takashi Murakami, Alain Jacquet et bien d’autres. Les œuvres sont à des prix entre 5€ et 20 000€ pour que chacun trouve son bonheur. Qui aurait cru que collectionner ou décorer sa maison avec des œuvres d’édition aurait pu être aussi abordable ?

C’est la première fois en France et dans le monde que eBay réalise un partenariat avec une galerie d’art. En ouvrant les portes de la galerie Perrotin au public, ils permettent un nouveau canal de diffusion et une nouvelle dimension d’expérience, apportant ainsi à l’exposition d’édition et aux œuvres d’arts une visibilité et une facilité d’accès importante. Depuis plus de 25 ans, eBay est reconnu pour une destination de choix pour les amateurs d’art et de collection. Avec un inventaire de 1,9 milliards d’objets à travers 190 marchés, eBay offre aux acheteurs du monde entier la possibilité de trouver l’objet d’art de leurs rêves.

Laura Simhon, responsable Art & Collection eBay en France, déclare : « Ce nouveau partenariat avec Perrotin est l’opportunité d’ouvrir les portes d’une galerie de renommée internationale au plus grand nombre ! Démocratiser l’accès aux beaux objets et aider nos utilisateurs à trouver la perle rare représente une part essentielle de notre mission. L’ouverture de la boutique Perrotin Store sur notre plateforme est un gage de notre engagement pour faciliter l’accès à l’art, pour tous les budgets. »

Emmanuel Perrotin, le fondateur de la galerie commente : « Je me réjouis de cette collaboration avec eBay qui développera la visibilité de Perrotin Store auprès d’une large audience. J’ai grandi dans une famille qui n’avait pas les moyens d’acheter de l’art, mais mes parents appréciaient tellement la culture que lors de nos visites dans les musées, nous trouvions toujours quelque chose à acheter dans la boutique. Notre maison était remplie d’affiches. Cette idée m’a toujours suivi dans le développement de la galerie. L’art est pour tout le monde ! »