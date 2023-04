Mark Hamill enseigne la Force à Cameron Monaghan pour le nouveau jeu Star Wars

Des étoiles plein les yeux.

Quatre ans après la sortie de Star Wars Jedi Fallen Order, Respawn et Electronic Arts renouent avec l’univers de la franchise en lançant Jedi Survivor. Pour l’occasion, l’acteur Cameron Monaghan, qui incarne le héros de l’intrigue, Cal Kestis, a bénéficié de l’expertise de Mark Hamill – aka Luke Skywalker – en personne pour peaufiner son interprétation du Jedi. Que la force soit avec lui !

Il n’y a pas d’émotions, il y a la paix. Il n’y a pas d’ignorance, il y a la connaissance. Il n’y a pas de passion, il y a la sérénité. Il n’y a pas de chaos, il y a l’harmonie. Il n’y a pas de mort, il y a la Force… Tels sont les 5 préceptes du chevalier jedi. Et parmi les plus grands défenseurs de ces principes se trouve notre cher ami Luke. Lorsqu’il s’exprime sur le sujet, il est important de prêter une grande attention à ses paroles. Alors que le deuxième opus de la franchise vidéoludique est sorti ce vendredi, EA a diffusé un spot mémorable et bourré d’humour, présentant le jeune acteur en train d’enregistrer des mouvements pour les cinématiques et le gameplay du jeu au côté du vénérable acteur toujours à fond dans son rôle de vieux maître ronchonneur. Voilà une très belle façon de célébrer la sortie d’un jeu qui démontre une fois de plus que l’union fait la force.