Ben Affleck et Ice Spice brisent la glace pour Dunkin’ Donuts

Oubliez votre régime.

Dunkin’ Donuts a lancé une nouvelle fois une campagne mettant en vedette l’acteur hollywoodien Ben Affleck, mais cette fois avec la sensation du rap « Barbie World », Ice Spice. Ce spot de 30 secondes a été lancée lors des MTV Video Music Awards 2023 et met en sorbet la « Ice Spice Munchkins Drink », une nouvelle boisson qui promet de mélanger deux des friandises emblématiques de Dunkin’. Alléchante…

Voilà un bien drôle de brainstorming. Ice Spice, également connue sous le nom d’Isis Naija Gaston, a eu une idée des plus afriollantes : la création de la boisson Ice Spice Munchkins. Ce sorbet original combine un « café glacé crémeux » avec les célèbres Pumpkin Munchkins Donut Hole de Dunkin’, le tout garni de crème fouettée et de caramel. Si l’on peut dire qu’il n’y a aucune limite quand il s’agit de céder à notre dépendance au sucre, Ben, de son côté, a eu quelques idées moins brillantes.

Lors du Super Bowl en février dernier, Dunkin’ Donuts avait déjà diffusé un spot façon caméra cachée mettant en scène une dispute entre Ben Affleck et Jennifer Lopez. Dans la vidéo, Ben Affleck travaillait au drive de la marque à Boston et Jennifer Lopez le surprenait en lui demandant ce qu’il faisait là, puisqu’il avait dit qu’il travaillait toute la journée. Deux mois plus tard, le « Batman » en remettait une couche en taillant son collègue Matt Damon.

Les derniers spots de Ben Affleck pour Dunkin’ Donuts