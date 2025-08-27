DK cherche et trouve le carbone dans le Search

Moins de CO₂ dans vos mots-clés.

DK complète son puzzle de la mesure carbone publicitaire. La startup rennaise annonce l’intégration du Search (SEA) à sa plateforme omnicanale, déjà capable d’évaluer les émissions liées à la TV, la radio, la presse, l’affichage, le display, la vidéo, l’audio, le social ou encore la CTV.

Jusqu’ici, le Search faisait figure d’angle mort. Or, difficile d’ignorer ce canal roi de l’acquisition, souvent géré en silo dans les plans médias. « L’ajout du Search à notre plateforme est une réponse directe aux attentes du marché. C’est un canal clé dans les stratégies d’acquisition, souvent piloté en silos. Grâce à cette intégration, nos clients peuvent désormais mesurer et comparer l’impact carbone du Search dans une vision consolidée de leurs campagnes, » déclare Adrien Galerneau, fondateur de DK, dans un communiqué.

Cette extension ne change pas la méthode : DK reste aligné sur les standards sectoriels (Bilan Carbone, GHG Protocol, Ad Net Zero) et promet une mesure actualisée, intégrable dans les bilans carbone via API. Plus que des chiffres, l’ambition est de fournir des leviers concrets de réduction : formats plus légers, ciblage optimisé, rationalisation des volumes.

Avec ce nouveau canal, DK coche une case stratégique : donner aux marques et agences une vision vraiment omnicanale de leurs campagnes, et donc de leur empreinte. Un moteur de recherche qui devient aussi moteur de transparence.