Musique de la pub Dior parfum J’adore avec Rihanna 2024

Rihanna illumine la nouvelle publicité de J’adore de Dior.

La nouvelle campagne de Dior pour son parfum iconique J’adore met en scène Rihanna, transformée en une déesse moderne au cœur du somptueux décor de Versailles. Réalisée par Steven Klein, la publicité dévoile la chanteuse dans une robe d’or étincelante, marchant avec assurance à travers les majestueuses salles du Palais des Glaces. Chaque scène exalte la féminité triomphante et intemporelle de J’adore, tandis que Rihanna incarne une figure royale et inclassable, symbolisant la force et l’élégance. Ce choix audacieux de Dior reflète une volonté de renouveler l’image de son parfum, en le liant à une personnalité qui incarne la modernité, l’inclusivité et l’empowerment.

Pour accompagner cette campagne visuellement captivante, Dior a choisi la chanson « Love On The Brain » de Rihanna. Ce titre, chargé d’émotion, apporte une profondeur supplémentaire à l’atmosphère de la publicité, fusionnant parfaitement avec les images et soulignant le lien intime entre l’artiste et le parfum J’adore.

