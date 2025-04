Classement BrandZ France 2025 de Kantar : Hermès talonne Louis Vuitton, le luxe triomphe

Avec les services – Orange et Axa – en embuscade.

Révélé ce 28 avril par Kantar, le classement BrandZ 2025 des marques françaises confirme la solidité des champions hexagonaux. En deux ans, la valeur du Top 50 a bondi de plus de 20 %, atteignant désormais plus de 500 milliards de dollars cumulés. Une dynamique impressionnante, d’autant plus notable dans un contexte économique mondial tendu : 39 marques sur 50 ont vu leur valeur progresser.

Ces performances permettent aux marques françaises de se hisser à la troisième place mondiale en termes de valorisation, juste derrière les géants américains et chinois. Une reconnaissance qui témoigne de la puissance durable de l’image de marque « made in France ». Autre motif de satisfaction : 84 % de la valeur des marques françaises est réalisée à l’international, devant l’Allemagne, le Japon et le Royaume-Uni.

Louis Vuitton conserve la première place du classement, mais Hermès, avec une croissance de +91 %, réduit l’écart de manière spectaculaire. « Hermès se rapproche très clairement de Louis Vuitton, comme nous l’avons également constaté en bourse », a précisé l’équipe de Kantar en conférence de presse.

Dans le Top 10, Orange gagne une place pour atteindre la cinquième position, tandis qu’AXA signe son retour grâce à une progression de 32 %. Cartier grimpe par ailleurs à la 7e place, confortant la prédominance du luxe français.

Le luxe, toujours maître du jeu

Le luxe continue de dominer largement : 64 % de la valeur totale du Top 50 est issue de ce secteur. Cinq marques de luxe figurent dans le Top 10, et LVMH impose sa suprématie avec huit marques classées, dont Louis Vuitton, Dior, Moët & Chandon et Sephora.

La stratégie des maisons françaises évolue. Face aux nouveaux enjeux économiques, les marques misent davantage sur les ultra-riches que les aspirants, notamment en Chine, aux États-Unis et en Inde. « Dans le contexte actuel, le ciblage des ultra-affluents est devenu central pour continuer à asseoir la valeur des marques de luxe », observe Kantar.

L’Oréal impose sa loi dans la beauté

Le secteur de la beauté reste stable, pesant 13 % de la valeur totale du classement. L’Oréal en capte 95 % via cinq marques (La Roche-Posay, Vichy, L’Oréal Paris, Lancôme et Garnier). La Roche-Posay, en particulier, connaît une progression marquante grâce à un positionnement premium renforcé en Asie et aux États-Unis.

De son côté, Vichy capitalise sur des innovations ciblant les besoins spécifiques, tels que NeoVadiol pour les femmes ménopausées.

Les services gagnent du terrain

Nouveauté notable du classement 2025 : la montée en puissance des marques de services. Orange confirme sa solidité en 5ᵉ position, EDF (+53 %) profite d’une nouvelle stabilité liée à sa nationalisation, tandis que Mondial Relay entre dans le Top 50, fort de son partenariat stratégique avec Vinted. En revanche, Leboncoin sort du Top 50. Non pas pour des raisons de décroissance de sa marque, mais simplement, car d’autres se sont développées davantage.

Brand equity : l’atout maître des marques françaises face à l’incertitude

Dans un climat économique sous tension, la brand equity s’impose comme un véritable rempart pour les marques françaises. À l’image des enseignements du classement BrandZ de Kantar, les marques les plus performantes sont celles qui parviennent à conjuguer sens, différenciation et proéminence. En s’ancrant dans un héritage fort tout en affirmant des valeurs audacieuses, elles sécurisent leur demande et protègent leurs marges, même face à l’incertitude.

« Convaincus du pouvoir des marques, nous observons année après année que les marques fortes créent davantage de valeur, résistent mieux aux crises et surperforment les indices boursiers traditionnels. Kantar BrandZ démontre concrètement que l’investissement de long terme dans la brand equity est un levier stratégique majeur pour la croissance », a déclaré Cécile Lejeune, présidente de Kantar France.

Or, ces marques puissantes peuvent se permettre d’augmenter leurs prix plus facilement que les autres d’après Kantar, ce qui peut servir en période d’inflation des coûts. Sur scène, Quentin Carré, Business Acceleration & Transformation Lead de Kantar, ajouta même avec un large sourire : « On fait du chiffre quand la marge est large », citant le rappeur marseillais SCH.

Qui dit marque forte, dit marge forte ? Ce n’est pas la prépondérance des marques de luxe dans ce classement BrandZ qui affirmera le contraire.

Un outil stratégique pour les marques

Au-delà du prestige, le classement BrandZ est devenu un véritable levier pour les directions marketing et communication. Il leur permet de démontrer la contribution directe de leur action à la valorisation financière de la marque.

« Ce classement est particulièrement utile pour montrer aux directions financières que l’investissement dans la marque génère de la valeur tangible », souligne Kantar, qui rappelle que l’étude croise données financières et perception consommateurs, offrant ainsi une mesure unique du capital de marque.