Digital report France : TikTok largement en tête des usages

32h / mois sur TikTok ! YouTube, 2ᵉ, n'en est qu'à 16h / mois.

Quelques jours après la publication du Global Digital Report 2025 à l’échelle mondiale, We Are Social et Meltwater présentent aujourd’hui le rapport numérique dédié à la France : une étude approfondie qui révèle les dernières données et tendances concernant les comportements des Français·es en ligne, sur les réseaux sociaux, le mobile, le gaming, le e-commerce, et bien plus encore.

Avec 63,4 millions de Français·es en ligne, soit plus de 92 % de la population, Internet n’est plus une option. Les réseaux sociaux attirent 50,4 millions d’utilisateurs (75,7 %), confirmant leur rôle central dans le quotidien numérique.

Côté temps d’écran, les internautes de plus de 16 ans y passent 5h23 par jour, dont 2h34 sur mobile. À côté, la télévision reste solide avec 3h20 de visionnage quotidien, et les réseaux sociaux grignotent 1h48 en moyenne.

Sans surprise, Google, YouTube et Facebook restent les sites les plus visités en France, suivis d’Amazon, Wikipédia et Leboncoin. Côté applis mobiles, ChatGPT décroche la première place des téléchargements fin 2024, devant Temu et Threads.

Chaque semaine, 49,6 % des internautes commandent un produit ou un service en ligne. La seconde main poursuit son ascension avec 16,8 % des Français adeptes des plateformes de revente. Les courses alimentaires en ligne séduisent 17,7 millions de consommateurs, soit une hausse de 8 % en un an.

Loin de se limiter au shopping, le digital s’impose aussi dans la santé : 15 % des internautes utilisent des applis fitness chaque mois, autant consultent leurs symptômes en ligne, et 1,82 million de personnes optent pour la téléconsultation (+4 %). La maison connectée suit le mouvement, avec 8,28 millions de foyers équipés (+17,4 %).

Les Français jonglent avec 5,8 plateformes sociales par mois en moyenne. Facebook reste le réseau le plus utilisé (70,4 %), devant WhatsApp (66,6 %) et Instagram (60,7 %). Il conserve aussi son titre de plateforme préférée (21,3 %), toujours suivi d’Instagram et WhatsApp.

Mais si Facebook est le plus utilisé, TikTok écrase la concurrence en matière de temps passé : 32h48 par mois, soit le double de YouTube (16h19). Facebook, Snapchat et Instagram suivent derrière. Côté fréquence d’utilisation, Snapchat détient le record d’ouvertures mensuelles.



Les médias numériques dominent : 95,5 % des internautes se connectent via mobile, 94,9 % sur ordinateur, et 93 % regardent la TV. Les réseaux sociaux suivent de près, devant la radio, la presse en ligne et le streaming TV.



YouTube et Netflix restent des incontournables. The Super Mario Bros a été le film le plus streamé en 2024 sur Netflix, suivi par Sous la Seine. Côté séries, Bridgerton rafle la mise. Sur Disney+, Vaiana, La Reine des Neiges et Vice-Versa sont en tête, tandis que Desperate Housewives, Grey’s Anatomy et Les Simpson dominent le classement des séries.

Les Français sont aussi très consommateurs des contenus vidéo : 31 % regardent des clips musicaux en ligne, 23,6 % des tutos, et 19 % des vidéos humoristiques ou des livestreams. Les vidéos gaming et sport dépassent désormais les influenceurs et leurs vlogs.

Côté audio, 35 % des internautes écoutent de la musique en streaming, près de 20 % la radio en ligne et 16,6 % des podcasts. Seuls 6,8 % se laissent tenter par les livres audio.

Les annonceurs misent toujours plus sur le social. En 2025, les dépenses publicitaires sur les réseaux atteignent 3,36 billion de dollars. L’influence marketing suit la tendance avec 510 millions de dollars investis (+13,3 %).

Les Français sont plus connectés que jamais, et les marques l’ont bien compris. À voir si, l’an prochain, le temps d’écran finira par dépasser le temps de sommeil.

L’étude complète est disponible sur le site de We Are Social.