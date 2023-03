Les Deauville Green Awards lancent leur appel à films

Rendez-vous les 7 et 8 juin pour les résultats.

Le festival international du film responsable, Deauville Green Awards, est de retour avec son appel à films pour les documentaires, spots publicitaires de sensibilisation et films institutionnels sur le thème de la transition écologique et sociale. Les producteurs, agences, chaînes TV, entreprises et institutions ont jusqu’au 24 mars pour inscrire leurs films en ligne parmi les 3 compétitions et 15 catégories thématiques proposées, telles que la préservation de la biodiversité, la transition énergétique et les droits humains. Les meilleurs films seront projetés en salle en présence des équipes pour des échanges entre le jury, la presse et la profession. Les Astérias d’Or et les 3 Grands Prix seront décernés aux lauréats.

Le Président des Deauville Green Awards, François Morgant, a déclaré que ce festival était unique au monde par sa composition multi-format. Il réunit 3 grandes compétitions : les documentaires, les publicités et les films institutionnels. Il a également ajouté que cette année encore, les projecteurs seraient braqués sur les initiatives à impact et les nouveaux récits à l’occasion de la 12ème édition du festival, qui se déroulera les 7 et 8 juin prochains.

La sélection des lauréats sera effectuée par un jury international composé de 50 acteurs clés de l’audiovisuel, de l’écologie, de la communication et de représentants d’institutions prestigieuses. Les Deauville Green Awards s’imposent comme un festival de films engagés, qui encourage les films responsables et la prise de conscience des enjeux environnementaux et sociaux.

Comme le rappelle le festival, en 2022, parmi plus de 500 films en compétition de près de 50 pays le jury a remis les 3 Grands Prix à ces 3 films :

– Grand Prix SPOT : “The Unknown Heroes” réalisé par Stéphane Barbato avec la production the Prodigious et l’agence Saatchi Saatchi France pour la Croix-Rouge, qui nous fait vivre une opération chirurgicale comme si nous assistions à un grand match de football, pour rendre hommage a ces héros méconnus.

– Grand Prix INFO : “Love” de Anne Thoma commandité par WWF Allemagne, un film renversant autour des liens unissant un arbre et un homme depuis sa naissance.

– Grand Prix DOCU : “Carbon – The Unauthorised Biography “ réalisé par Lucy Maclaren, Niobe Thompson et Sonya Pemberton qui révèle l’histoire paradoxale de cette poussière d’étoile à l’origine de toute vie, et qui pourrait pourtant y mettre fin : le carbone.

Cette année encore, tables rondes, pitches, speed dating, masterclasses sont au programme avec un grand nombre d’acteurs de la profession, parmi lesquels : l’ONU, Veolia, Bpifrance, Publicis, Enedis, ADEME, le GIEC, la SNCF, le GIEC, la Commission Européenne, l’UNESCO, Le Ministère de la Culture, la NASA, Ushuaïa TV, Radio Canada, TV5Monde, ARTE, Canal+, Euronews, France TV, la Cité des Sciences, la ZDF “et bien d’autres institutions prestigieuses”. Il se pourrait même que la Réclame fasse partie de la fête !