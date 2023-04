Les Deauville Green Awards prolongent leur appel à films jusqu’au 14 avril

Sous les feuilles des projecteurs.

Voilà 11 ans que les Deauville Green Awards (DGA), le festival audiovisuel international sur la transition écologique et sociale, élisent les films les plus créatifs sur le sujet. Après une première session en mars, l’appel à films 2023 est relancé, les professionnels ont jusqu’au 14 avril pour inscrire leurs films engagés dans la compétition.

Les DGA comprennent trois concours – spots, films corporate et documentaires – et quinze catégories thématiques, réparties en trois thèmes : les grands enjeux de l’environnement, les domaines d’application écologique et les questions de société. Le jury international, composé de 50 experts de l’audiovisuel, de l’écologie, de la communication et de représentants d’institutions prestigieuses, récompensera l’excellence en matière de respect de l’environnement, d’innovation et d’esthétique, avec les très convoités Green Awards d’or et d’argent, ainsi que de nombreux prix spéciaux, y compris le Young Creative Award pour les créateurs de moins de 30 ans. Les nouveaux trophées DGA coupés en deux, fabriqués en chêne local et traités à l’huile végétale, sont sans doute les récompenses les plus éco-conçues du pays… Avec l’Effie reconditionné de Marcel ?

Le festival mettra en lumière les initiatives à impact et les nouveaux récits lors de sa 12ème édition qui aura lieu les 7 et 8 juin prochains.