Les Deauville Green Awards dévoilent leur programme 2023

Peut-être qu’on vous y croisera, cette fois.

Les Deauville Green Awards, ce festival audiovisuel international sur la transition écologique et sociale, sélectionnent et récompensent depuis plus de 10 ans les meilleurs films créatifs publicitaires, institutionnels et documentaires engagés sur ces sujets. Dans cette 12ème édition 2023, qui aura lieu le 7 et 8 juin, le grand public sera le bienvenu à partir de midi le 7 juin, pour assister aux projections des films finalistes ainsi qu’aux différentes séances de pitch ou à la conférence jeunes créateurs audiovisuels, entre autres activités. Une grande conférence, autour des initiatives régionales en faveur de la transition énergétique, prendra place à 19h30. Benoit Laignel, co-président du GIEC Normand, introduira la soirée. Pour les plus motivés, les inscriptions gratuites se déroulent ici.

Les étudiants normands seront également de la partie, avec un programme gratuit de 10h à 19h30 le premier jour. Entre une masterclass de jeunes vidéastes aux valeurs fortes comme Arthur Gosset, (mouvement des « bifurqueurs »), la projection des lauréats du concours vidéo normand 15-25 ans #FilmeTonFutur, une grande conférence sur les nouvelles visions du monde portées par les jeunes avec des vidéastes et activistes comme Camille Etienne, des projections débats ou encore des ateliers VR, il n’y aura pas de quoi chômer pour ceux désirant en apprendre le plus. Les places limitées sont à réserver ici.

Le Cinéma Morny de Deauville accueillera une nouveauté pour ce festival : une projection d’une douzaine de films suivie de débats pour le grand public intéressé par l’évènement. La billetterie se trouvera sur place cette fois, à tarif réduit.

Au programme au cinéma :

● Le 7 juin de 13h à 14h30 : la projection du documentaire “Pourquoi on se bat” de Camille Etienne, à rencontrer sur place, ainsi qu’une séquence en présence de l’association On Est Prêt.

● Le 8 juin de 10h à 12h aura lieu la projection d’un film de l’UNESCO en présence d’intervenants.

● De 14h à 16h, honneur au thème de l’océan, le 8 juin étant sa journée mondiale, en présence d’associations locales et nationales.

Les inscriptions sont à retrouver ici.

Que vous soyez étudiant, professionnel, journaliste ou même, cette année, un simple curieux, peut-être nous croiserez vous sur les bancs du festival. Pour retrouver le programme au complet, n’hésitez pas à vous rendre ici.

Parmi les jurys de la catégories Docu, récompensant les films documentaires, reportages, programmes TV ou fictions de plus de 25 minutes, vous serez sans doute ravi.e.s de retrouver Xuoan Duquesne, rédacteur en chef de la Réclame, et enthousiaste de la transition écologique et sociale.