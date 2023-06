Le palmarès des Deauville Green Awards 2023

Green Impact.

La 12e édition du festival, tenu du 7 au 8 juin, touche à sa fin après deux jours intenses de rencontres et d’échanges passionnants autour des nouveaux récits et de la transition écologique. Avec une participation record de plus de 500 films provenant des quatre coins du monde.

Le festival s’est clôturé avec la soirée de remise des Prix aux Franciscaines, au cours de laquelle les cent films finalistes, répartis en trois compétitions et quinze catégories thématiques, ont été honorés en recevant les Green Awards prestigieux ainsi que les trois Grands Prix. La cérémonie s’est déroulée en présence de professionnels et de personnalités engagées. Il convient de noter que cette année, le festival a également récompensé deux podcasts, marquant ainsi une première dans son histoire.

Catégorie SPOT

Grand Prix

« La mèche » réalisé par Nicolas Monette et produit par Gorditos pour l’agence LG2 et le Ministère de la santé Canadien.

Lutte et adaptation au changement climatique

Or : The River / Veolia / Publicis Conseil

Préservation de la biodiversité

Or : Awake / Films and more

Argent : A Day In The Life Of A Carer / Social Marketing @ Griffith

La transition énergétique

Or : SNCF / Toujours en Train / Publicis Conseil / Grand Bazar

Argent : Macif / The Good Company

Argent : Électricité 4.0 : Alimenter le nouveau monde électrique / Schneider Electric Studio in US

Consommation durable et éco-labels

Or : Surfrider Foundation / Food and beverage packaging campaign / Ici Barbès

Argent : Greenpeace France / La déforestation n’est pas une Fiction / STRIKE

Argent : Emilie Gregorio / Vidéo de présentation de l’Étiquette Bien-Être Animal / Produit par Laetitia Dinault

Santé & qualité de vie

Grand Prix : Ministère de la santé et des services sociaux / Campagne de prévention du suicide – La mèche, produit par Gorgitos

Or : Sidaction / Jamais aussi proche / The Good Company

Argent : The Daily Mile / Thrive / Produit par Media Zoo

Organisations et responsabilité sociale

Or : GROUPE RATP / Agissements sexistes, violences sexuelles : n’acceptez plus l’inacceptable / BRAINSONIC

Argent : Collectif 50/50 / Bible 50/50 / Publicis France

Argent : GALILEO EDUCATION / Harcèlement sexuel / Produit par Fred Bargain

Action humanitaire et solidarité

Or : Fondation de France / La Fresque / Produit par Sébastien Pribile

Argent : Action Contre La Faim / « L’Appétit » Les Conflits / Produit par KP Production

Argent : Fédération Nationale Solidarité Femmes / EYEMONEY / produit par Prodigious

Droits humains

Or : Dimitri Grimblat / Les Effacés / Havas

Argent : EC Commission – DG JUST / I will keep my eyes open / ICF Next

Argent : Association Petits Princes / Petits Princes / Produit par Birth



Catégorie INFO

Grand Prix

« L’affaire Maks Levin » réalisé par Arnaud Froger et Robin Grassi pour Bottoms Up et Reporters Sans Frontière.

Lutte et adaptation au changement climatique

Or : Compagnie des Alpes / Le blaireau / Produit par LCCD – Tulipes & Cie

Argent : AXA Climate / Climate Brief – L’adaptation pour les entreprises, épisode 1 / Produit par AXA Climate

Argent : Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire / Podcast : Comment l’agriculture peut être une solution pour le climat ? / Produit par le Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

Argent : DW / Why the Himalayas have so many ghost villages / Produit par DW

Préservation de la biodiversité

Or : Parc amazonien de Guyane / Saül, destination nature / Produit par Pause Vidéo Reportage

Argent : Colas / CARNET DE ROUTE A MADAGASCAR – Lemurs’ Park / Produit par Agence Satellite

Argent : Guerlain / Women for bees / Produit par MakeMyDay by Lonsdale

Prix Spécial (LE PRIX SPÉCIAL CIE DES RÉALS : ORIGINALITÉ DE LA RÉALISATION) : Arte / Une Espèce à Part – Episode 3 : Une seconde sur Terre / Insignificant – Episode 3: One second on Earth / Produit par Lumento

Prix Spécial (LE PRIX SPÉCIAL BPIFRANCE POUR LA MEILLEURE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE POUR UNE STARTUP) : Arte / Une Espèce à Part – Episode 3 : Une seconde sur Terre / Insignificant – Episode 3: One second on Earth / Produit par Lumento

La transition énergétique

Or : Groupe Nexans / Nexans Living History / Perles d’Histoire

Argent : ÖBMV / Combating the climate crisis with managed forests / Schüller&Heise

Argzent : REW / REW – 100% connectée sur demain / Hugggy

Mers, océans et milieux aquatiques

Or : PLSTC / Produit par Laen Sanches

Argent : THE SEACLEANERS / Un monde de plastique / Produit par CHOISIS TA PLANETE

Prix Spécial (LE PRIX SPÉCIAL DE L’ÉCO-PRODUCTION THEGREENSHOT) : Kraken SAS / Aquaverse / Produit par Kraken SAS

Agriculture et ressources durables : terres, mers, forêts

Or : CIRAD / Cirad – clip corporate / Produit par Satellite multimedia

Argent : AUREA / AGRO ECO SOL, découvrez la vie cachée de votre sol. / Produit par Mstream Studios

Habitats, territoires et cadre de vie

Or : Ministery of Agriculture, Nature and Food Quality of the Netherlands / Migrating Birds and Light Pollution / Produit par Broekhuizen Communicatie B.V.

Argent : RIVP / Notre Histoire, c’est vos histoires. / Produit par 16Prod

Transports et éco-mobilité

Or : MICHELIN AUDIVISUAL Dpt / Fact Checking Division, Sustainable Materials / SOWHEN

Argent : Société du Grand Paris / Le bilan carbone du Grand Paris Express / QUAI#3

Eco-tourisme et voyages responsables

Or : Catalan Tourist Board / PYRENEES OF CATALONIA – OPEN 365 / The Brand Guardian

Argent : Visit Greenland / Date a destination: Greenland as six personalities. / Visit Greenland

Production durable, économie circulaire, déchets, pollution

Or : Région Wallonne / Circular Wallonia / Produit par Kaos Films

Argent : Niula Boats / Crafted by Humans, Formed by Nature – Niula Boats / Agentur Werbereich

Argent : Ecosystem / Le feu couve / Produit par Numeric Sapiens Productions

Prix Spécial (PRIX SPÉCIAL POLLUTEC) : Unesco / The Water Walk / Unesco / Screen Shadows Production

Consommation durable et éco-labels

Or : SMÉDAR / J’aime la Terre avec le SMÉDAR / Produit par SMÉDAR

Argent : APEF – AOP Endives / L’endive de France, un caractère irresistible / Produit par Shortlinks

Santé & qualité de vie

Or : Heart Leadership University / Le courage d’être soi / Produit par Heart Leadership University

Argent : What Dance Can Do / Danser Ailleurs / Produit par What Dance Can Do

Argent : VINCI Construction / Savoir dire STOP / Produit par Tulipes & Cie

Argent : Rainlake / The Forage / Produit par Alexandre Echeverri

Prix Spécial (PRIX SPÉCIAL ADEME) : Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires / Cap Fréhel – L’écrin retrouvé / Produit par Grand Angle Productions

Organisations et responsabilité sociale

Or : RSF / L’affaire Maks Levin / Produit Parker Wayne Philips

Audacieuses

Argent : Doctolib / DOCTOLIB | SOIGNER, C’EST BIEN PLUS QU’UN MÉTIER / Ogilvy Paris

Innovations et sauts technologiques

Or : DW / Can thorium nuclear energy make a comeback? / Produit par DW

Argent : CTIFL / Expérimentations – La tomate, la protection biologique contre les ravageurs – is this correct? / Produit par WONDER BABEL

Argent : Meyer Selles / Metamorphose / Produit par Rouge Vif Prod

Argent : Veolia North America / Women in Tech / Produit par NMC

Action humanitaire et solidarité

Or : Ministère de la Transition écologique / Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature / L’Arche, refuge pour animaux sauvages captifs / Produit par Grand Angle Productions

Argent : Fondation Kering / Kering For Women / Produit par ELEPHANT AT WORK

Argent : Les Apprentis d’Auteuil Mayotte / Les Apprentis d’Auteuil Mayotte / Produit par Lucilius

Argent : Le groupe Groupama – Communication Interne Groupe / Les Toqués du cœur / Produit par Durite Productions

Droits humains

Or : Federación Española de Pentatlón / Heroes of today / Birth

Argent : DG ECHO / When I grow up / ICF Next

Catégorie DOCU

Grand Prix

« The Territory » réalisé par Alex Pritz pour Capa Presse et National Geographic. Le titre de ce documentaire est La forêt amazonienne : notre terre en VF, et est disponible en SVOD sur Disney+.

Le reste du palmarès documentaire est à consulter sur le site du festival.

Les trophées Or, Argent et les Prix Spéciaux ont été remis par des partenaires prestigieux, tels que le Ministère de la Culture, TV5 Monde, Bpifrance, l’ADEME, Pollutec et TF1, ajoutant ainsi une dimension de reconnaissance à l’événement.

Enfin, Xuoan Duquesne, rédacteur en chef de la Réclame a eu plaisir à être juré et à présenter une sélection de films corporate finalistes en compagnie de Pascal Moret, réalisateur primé d’un Grand Prix à Deauville en 2021 pour le documentaire Les Nanosurvies.