Far Cry 6 nous embarque dans une course déjantée avec… un coq

L’effet Chicharrón.

Quatre mois après la mise en bouche des tutos déjantés « Do Not Do It Yourself » teasant l’arrivée prochaine de Far Cry 6, Ubisoft dévoile la bande-annonce explosive du 6e et nouveau volet de la saga signée DDB Paris.

Dans les rues de l’île de Yara, sorte de Cuba fictive, couve une révolution : le moindre événement est susceptible de mettre le feu aux poudres tant la population étouffe sous le régime dictatorial d’Antón Castillo, interprété par Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian). Qui l’eut cru ? Il aura suffi du battement d’ailes d’un coq pour provoquer une rébellion. Dans sa course poursuite, il sert d’étincelle malgré lui et entraîne dans son sillage l’héroïne / héros du jeu, Dani Rojas, bien décidé.e à renverser le pouvoir en place soutenu.e par les habitants de Yara.

En 2 minutes, le film réussit à retranscrire l’univers « foutraque » de Far Cry, ses armes faites maison, ses animaux atypiques (« fangs for hire ») et vrais « amigos » (un crocodile, un chien sur roulette et un coq de combat donc).

« Nous sommes partis de ces personnages là pour présenter l’univers déjanté de Far Cry 6 et sa thématique, la rébellion contre l’armée et le dictateur en place au lieu de l’aborder du point de vue du méchant, comme nous avons pu le faire pour le lancement de Far Cry 5, explique Clara Noguier et Olivier Le Lostec, les créatifs de DDB Paris derrière cette campagne. En prenant ce contre-pied, nous avons pu ramener un peu de folie et présenter l’univers du jeu une minute avant son lancement par les joueurs. »

Far Cry est l’une des franchises de jeu de tir à la première personne les plus populaires sur console. DDB, qui nous a habitués à des campagnes enlevées et craftées pour sublimer l’univers déjanté de l’une des sagas AAA d’Ubisoft s’est associé au collectif Traktor pour sa réalisation et au studio suédois ILP (pour Important Looking Pirates) derrière les effets spéciaux de The Mandalorian, Westworld ou Watchmen. Le résultat n’en est que plus réaliste et suintant, soutenu par une musique originale (Mr Viktor) qui fait partie du voyage.

« En travaillant avec des réalisateurs habitués à faire de la motion capture et du live, nous avions l’ambition de nous rapprocher de l’esthétique réelle et organique d’une caméra, tout en cassant l’aspect un peu froid et mécanique de l’image de synthèse, poursuit Clara Noguier. C’était une volonté partagée avec Ubisoft également de conserver la technicité et l’aspect humain du rendu final. »

Ce film de lancement international sera déployé au cinéma, en TV, et en digital et le jeu sera disponible dès le 7 octobre sur consoles et plateformes.