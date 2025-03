Biogaran met La Joconde au repos après 189 435 nuits d’insomnie

S’endormir ? Tout un art.

La Joconde de Léonard de Vinci n’a pas fermé l’œil depuis 1506, accumulant ainsi 189 435 nuits d’insomnie. Un chiffre étourdissant comme point de départ de la nouvelle campagne de Biogaran, lancée à l’occasion de la Journée mondiale du sommeil. À travers cette campagne, des œuvres d’art emblématiques, telles que La Joconde, La Jeune Fille à la Perle ou Le Désespéré de Courbet, sont montrées avec les yeux fermés. Un moyen original de mettre en scène la signature de la campagne : “Dormir est un besoin. S’endormir est un art.”

L’objectif de cette campagne est de sensibiliser le public à l’importance du sommeil, un enjeu de santé publique de plus en plus pris en compte puisqu’il influe autant sur notre état physique que mental (déréglement hormonaux, prise de poids, stress, anxiété, dépression, etc.). Biogaran, à travers sa gamme de compléments alimentaires à base de mélatonine, propose une solution ponctuelle pour ceux qui peinent à s’endormir puisqu’elle contribue à l’endormissement.

Cette initiative, signée DDB Paris et orchestrée par Havas Media France, sera visible dans les couloirs du métro parisien à partir du 24 mars. Le message est clair : le sommeil est essentiel pour notre bien-être et mérite toute notre attention.

Les études récentes sur le sommeil mettent en lumière des tendances préoccupantes en France :

Durée du sommeil : La durée médiane de sommeil chez les 15-59 ans est de 8h30 par nuit, avec une légère différence entre les sexes : les femmes dorment en moyenne 10 minutes de plus que les hommes (Source INED).

: La durée médiane de sommeil chez les 15-59 ans est de 8h30 par nuit, avec une légère différence entre les sexes : les femmes dorment en moyenne 10 minutes de plus que les hommes (Source INED). Sommeil des adolescents : Près de 43 % des adolescents dorment moins de 7 heures par nuit en semaine, ce qui entraîne une dette de sommeil pouvant équivaloir à une nuit complète perdue chaque semaine.

: Près de 43 % des adolescents dorment moins de 7 heures par nuit en semaine, ce qui entraîne une dette de sommeil pouvant équivaloir à une nuit complète perdue chaque semaine. Impact du numérique : 16 % des Français, et 28 % des 18-34 ans, déclarent être réveillés la nuit par des notifications de smartphone, et près de 50 % y répondent fréquemment. (INSV-MGEN)

: 16 % des Français, et 28 % des 18-34 ans, déclarent être réveillés la nuit par des notifications de smartphone, et près de 50 % y répondent fréquemment. (INSV-MGEN) Prévalence de l’insomnie : Entre 15 et 20 % de la population souffre d’insomnie, dont 9 % sous une forme sévère, impactant significativement leur qualité de vie.

Ces chiffres soulignent l’importance de sensibiliser aux bonnes pratiques en matière de sommeil pour préserver la santé publique.

Avec cette campagne, Biogaran continue de s’engager sur le sujet du sommeil, en rappelant, de manière ludique et décalée, que bien dormir est indispensable pour vivre pleinement. Après tout, puisque La Joconde, après 189 435 nuits sans sommeil, mérite un peu de repos, peut-être est-il temps de reconsidérer l’importance de notre propre sommeil.