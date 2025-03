Salomon s’assume en ville avec le rappeur Mikano

Inventé pour les montagnes, réinventé pour la ville.

Salomon lance sa nouvelle campagne intitulée « INVENTED in the mountains. ReINVENTED in Paris. » mettant en avant le rappeur franco-camerounais Mikano. Imaginée par l’agence DDB Paris, la campagne présente Mikano portant la paire XT-6, paire emblématique de la marque. La vidéo alterne entre des scènes en montagne, où Mikano opte pour un style sportif, et des plans urbains à Paris, où il affiche un look plus streetwear.

La campagne de Salomon explore la fusion entre sport outdoor et culture urbaine à travers la figure de Mikano. Le rappeur, connu pour son approche visuelle et rythmique, porte la XT-6 à la fois dans un cadre sportif et dans un contexte plus streetwear. « Une performance qui rencontre la culture » résume l’esprit de cette collaboration, où l’axe visuel est mis en valeur grâce à une réalisation soignée. Les contrastes entre les paysages montagneux et l’environnement urbain de Paris constituent le cœur de la narration visuelle.

Avec cette campagne, Salomon surfe et entretient une tendance qui lui bénéficie : celles des chaussures de trail portées en ville, pour tout sauf… le sport. L’image et la musique de Mikano permettant à la marque de confirmer son adhésion à la tendance, de façon cohérente et authentique.