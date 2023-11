Réouverture du Musée National de la Marine : DDB aux commandes de la communication

Un navire piloté droit vers le cœur des Français.

Après six ans de rénovation, le Musée National de la Marine, situé au Palais de Chaillot, s’apprête à rouvrir ses portes le 17 novembre. Ce projet, mené par les architectes de H2O et Snøhetta, propose un espace culturel modernisé et respectueux de son héritage. L’architecture épurée et la mise en lumière des espaces d’exposition créent un cadre à la fois majestueux et accessible, mettant en valeur les collections du musée dans un environnement rénové.

La communication de cette réouverture est orchestrée par DDB Paris, suite à un appel d’offres gagné en 2019. La campagne adopte une approche minimaliste, reflétant le travail des architectes, avec des espaces aérés et une typographie épurée pour mettre en exergue les œuvres. L’agence a relevé le double défi de respecter l’identité historique du musée tout en soulignant sa modernisation. La nouvelle signature de la campagne, « la mer comme nulle part sur terre », vise à captiver le public en proposant une expérience immersive et moderne.

La campagne se déploie sur divers supports : affichage, presse, cinéma, et digital, visible dès le 13 novembre. Elle joue sur un ton complice et parfois humoristique pour rendre le musée accessible à tous. L’innovation se reflète autant dans les supports publicitaires que dans les expositions du musée, où coexistent des maquettes de vaisseaux du XVIIIe siècle et des simulateurs modernes comme celui d’un Rafale mer. Ce renouveau vise à attirer un large public, en témoignant de la richesse et de la diversité des collections et des expériences proposées par le Musée National de la Marine.