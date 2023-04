Undiz remplace ses mannequins par des modèles IA

Une idée qui tombe à l’eau.

Depuis qu’elle a adopté ChatGPT, la marque de lingerie Undiz ne cache plus son amour pour l’intelligence artificielle. En pleine campagne saisonnière pour sa toute nouvelle collection de maillots de bain, la filiale d’Etam a décidé de se mouiller en remplaçant ses mannequins par des modèles générés par les IA génératives d’images Midjourney et Stable Diffusion… Du moins en partie.

Plusieurs marques ont été à l’avant-garde de l’utilisation de l’IA dans l’industrie de la mode.. En 2017, Zara utilisait déjà l’IA pour optimiser son approvisionnement et réduire les délais de livraison. Depuis, de nombreuses autres marques telles que H&M ou Lacoste ont suivi cette tendance en intégrant l’IA dans leur processus de production et de commercialisation, notamment pour la personnalisation des produits et l’analyse du comportement des consommateurs.

La marque Undiz, créée en 2007, s’est toujours adressée à un public jeune, principalement des femmes et des hommes âgés de 18 à 35 ans. En travaillant avec l’agence-conseil indépendante Cowboys, Undiz a ainsi utilisé la technologie pour créer des visuels de sa collection de maillots de bain de l’été 2023 sans avoir recours à de véritables modèles humains. Cette initiative était en réponse à la demande spécifique de photographies sous l’eau, “difficile” à réaliser dans la réalité. Les maillots de la marque ne pouvant pas être générés par l’IA, un shooting classique a malgré tout été réalisé avec des mannequins vêtus de combinaisons vertes afin d’immortaliser les produits.. Les visuels finals générés par l’IA ont ensuite été retouchés pour corriger certaines limites telles que la netteté des mains, le regard ou le visage. Comme quoi, l’outil a encore besoin de son maître pour porter ses files.