Confidences : il a fondé la 1ʳᵉ agence de relations publics au monde *

L'interview de Frédéric Bedin, Hopscotch Groupe.

Pour cette saison 2 du 12-20, nous intéressons aux fondateurs de groupes indépendants. 12 portraits d’entrepreneurs de groupes des années 2020.

L’occasion de réaliser, le temps d’une interview, le portrait d’un entrepreneur pour mieux comprendre ce qui l’a conduit à entreprendre et comment s’est construit son parcours.

Ses réussites comme ses échecs, ses conseils et ses bonnes pratiques, ce qui fait sa fierté ou ce qui le réveille encore la nuit, vous trouverez tout cela dans cette saison 2 du 12-20.

Un format et une série de 12 épisodes conçus et réalisés à 4 mains par Pascal Guibert (business coach) et Xuoan Duquesne, respectivement éditeur et rédacteur en chef de la Réclame.

Pour cet épisode 1, nous donnons la parole à Frédéric Bedin, co-fondateur, directeur général et président du directoire de Hopscotch Groupe. Celui-ci revient sur son parcours hors norme, de l’agence Délires à la sortie de ses études, pour devenir ensuite Le Public Système, puis Hopscotch Groupe. Il s’agit tout simplement de « la première agence de relation publics au monde… à l’exception des Américaines » (*). Une performance impressionnante pour ce groupe côté en bourse et qui rayonne dans 50 pays.

Comment manager plus de 1000 personnes ? Où en est Hopscotch aujourd’hui ? De quoi rêve encore Frédéric Bedin ? Et quel conseil donnerait-il à un(e) jeune entrepreneur(e) ? Réponses pleines d’humilité et de passion pour la com’ dans cette nouvelle interview 12-20 !