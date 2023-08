Comment une recette de cookie s’attaque aux climatosceptiques

Le hack ultime ?

Le libre arbitre, c’est la faculté qu’a un individu de prendre des décisions et de faire des choix de manière autonome, sans être entièrement conditionné par des éléments extérieurs tels que l’environnement, les pressions sociales ou les causes préexistantes. La désinformation, quant à elle, consiste à délibérément diffuser des informations fausses ou trompeuses dans le but de manipuler les opinions et les croyances. Dans une époque comme la nôtre, il est important de ne pas oublier leur définition. Au-delà d’être simplement un phénomène, le changement climatique représente une bataille d’opinions visant à conquérir le territoire de la Vérité. Celle qui façonnera l’Histoire et placera les peuples dans une position pour déterminer leur destin.

Le site NewsJacker, développé en collaboration entre Clemenger BBDO et l’Australian Youth Climate Coalition (AYCC), a pour but de lutter contre le scepticisme à l’égard du changement climatique en s’attaquant à la désinformation en ligne et aux tendances des algorithmes de recommandation. Adoptant une approche ingénieuse, le site envoie une vraie-fausse recette de cookie. Cependant, une fois ouverte, la technologie du site met à jour les cookies en ligne de l’utilisateur afin de donner l’impression qu’il accorde de l’importance au climat. En échange, l’utilisateur commence à recevoir des informations factuelles sur le changement climatique. Sournois.

Cette initiative vise à sensibiliser aux dangers de la désinformation, d’autant plus que 42% des Australiens manifestent du scepticisme envers le changement climatique, souvent sous l’influence des médias, des algorithmes et des politiques.

La campagne est déployée pour encourager les jeunes Australiens à s’engager dans le débat sur le changement climatique en contrant les bulles de filtres et en attirant l’attention sur des discussions cruciales. Qu’on vienne d’ici ou d’ailleurs, gardons l’œil ouvert. Et le bon.