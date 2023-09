Change propose de sauver la Mer et la Terre avec la Fondation 1OCEAN et l’UNESCO dans le Top 5 Scan Book de l’été

Benevolence in action.

Avec un score époustouflant de 4240 points pour sa campagne « 1€ pour l’Océan », l’agence Change remporte la palme d’or du Top 5 Scan Book de l’été !

La Fondation 1OCEAN, accompagnée du photographe et explorateur Alexis Rosenfeld, lance la campagne de dons « 1€ pour l’Océan » en collaboration avec l’UNESCO et l’agence Change. Cette initiative utilise des photos sous-marines qui ressemblent curieusement à des paysages terrestres pour nous rappeler l’importance cruciale de l’océan. Sachant que l’océan couvre plus de 70 % de la planète, qu’il influence notre climat, qu’il est le foyer de nombreuses créatures marines et que ses richesses contribuent à hauteur de 2,5 % à la valeur ajoutée mondiale. Les dons peuvent être dirigés vers des causes spécifiques comme l’impact des microplastiques sur la santé de la faune sauvage, entre autres.

De plus, une partie des fonds sera dédiée à l’UNESCO pour des campagnes de sensibilisation et des projets de recherche. Tout ça pour dire que vous pouvez sauver notre précieuse planète en ne dépensant qu’un euro ! Alors, plongez dans l’action sur le site de la Fondation 1OCEAN. Un grand bravo à Change, la Fondation 1Ocean et à l’UNESCO pour ce projet qui fait de belles vagues.