Chanel s’associe à Kendrick Lamar dans un court-métrage haute couture

Tout ça pour un bouton ?

Chanel nous offre un court-métrage dont la marque a le secret. Il ne s’agit pas de mettre en scène son mythique N°5, mais d’annoncer son fameux défilé haute couture printemps/été 2024, prévu le 23 janvier prochain à Paris. À cette occasion, la Maison de la rue Cambon fait appel à Kendrick Lamar qui leur a confectionné un titre inédit, “The Button” pour habiller ce film, écrit et réalisé par son partenaire créatif Dave Free (avec qui il a co-fondé pgLang).



L’histoire commence lorsque Margaret Qualley (ambassadrice Chanel) se rend compte qu’il lui manque un bouton sur la manche de sa veste en tweed – pièce emblématique de la maison – et décide de se rendre directement au 31 rue Cambon à Paris. Arrivée à la gare, il n’y a plus de billet pour se rendre dans la capitale de la mode, mais heureusement, Naomi Campbell (“amie” de la Maison) lui donne en personne le sien sur lequel est inscrit Chanel, The Button, 23/01/24. Margaret Qualley se rend à l’adresse et rencontre Anna Mouglalis (également ambassadrice), incarnant la créatrice en chef de Chanel dans le court-métrage. Elle lui explique avoir intentionnellement cousu le bouton de manière lâche à la demande de la grand-mère de la jeune fille dans le but qu’un jour, ce même bouton manquant les rapprocherait.

« La beauté dans les imperfections du temps » En plus de nous dévoiler l’univers du défilé printemps/été 2024, Chanel nous montre que l’imperfection a une valeur symbolique et émotionnelle grâce à la transmission et les souvenirs qu’un rien peut renfermer. Un voyage épique et une leçon de vie : chaque imperfection raconte une histoire et il est important de prendre le temps qu’il faut pour les découvrir.