Comment Care Brand Trust souhaite adresser 90 % des consommatrices beauté

80 marques de presse, dispositifs sur-mesure et un seul contact.

Avec la nouvelle rubrique Focus Média, la Réclame souhaite donner la parole aux acteurs du marché pour expliquer les nouvelles alliances entre médias, solutions des régies et offres à l’œuvre et dessiner les contours de l’industrie de demain.

Quatre ans après le lancement réussi de Food Brand Trust, les trois régies CMI Media, Reworld MediaConnect & Prisma Media Solutions s’unissent à nouveau avec Care Brand Trust. Après le marché de la grande distribution et de l’alimentation, place à l’hygiène/beauté. Un secteur riche de nouvelles attentes et usages renforcés par des mois de crise sanitaire.

Philipp Schmidt, Chief Transformation Officer de Prisma Media et directeur exécutif de Prisma Media Solutions, nous dévoile les ambitions de cette nouvelle alliance.

Comment trois régies concurrentes viennent à s’unir autour de Care Brand Trust ?

Philipp Schmidt : Les clients de l’hygiène beauté font face à un double phénomène :

1. Les attentes des consommateurs.trices en matière de transparence et de clean beauty ont changé. On observe ainsi une défiance croissante des consommatrices : 64 % s’inquiètent de la présence de composants nocifs dans les produits d’hygiène beauté.

2. De nouvelles habitudes et usages apparaissent. Notre étude réalisée via les trois régies révèle que ces habitudes de consommation beauté ont changé lors de la crise Covid, mais surtout qu’elles s’installent : 87 % des consommatrices pensent conserver ces nouvelles habitudes à l’avenir.

Les marques ont besoin d’adresser ces nouveaux usages et choix de produits préférés. L’initiative Care Brand Trust est une alliance entre trois régies, mais c’est avant tout une méthode, une solution de communication et un centre d’expertise. Notre ambition est d’aider les marques hygiène/beauté à prendre en compte les nouvelles attentes et usages des consommateurs et consommatrices pour les traduire en solution de communication pertinente.

Nous ne pouvons pas parler de Care Brand Trust sans évoquer le succès fulgurant du Food Brand Trust. Depuis 2017, ces trois régies, historiquement concurrentes et aujourd’hui partenaires, ont su adresser les mêmes inquiétudes auprès des grandes marques alimentaires : un manque de confiance criant envers la communication alimentaire, la composition des produits, les différents scandales sanitaires de l’époque, etc. L’idée était alors de proposer qu’un environnement de marques de presse s’exprimant sur le print, le digital, la data et la vidéo, avec la simplicité d’un seul point de point de contact, puisse aider les marques à relever ce défi et renouer la confiance avec les consommateurs tout en étant efficace sur les ventes.

J’aime bien préciser que les études montrent que 91 % des consommatrices font confiance aux marques de presse magazine, loin devant la télévision par exemple (77 %). Ce capital de confiance est un levier pour proposer cette solution Care Brand Trust.

Que permet cette nouvelle offre ?

P.S. : L’étude a pointé les registres de communication les plus attendus par les consommatrices par segment (soin, capillaires, hygiène, etc.) et les nous adressons avec des KPI très clairs du Care Brand Trust :

– la capacité de communiquer avec un reach global puissant dans des contextes premium ;

Les marques des 3 régies leaders adressent chaque mois 90 % des Français à travers 80 marques emblématiques : Biba, Elle, Femme actuelle, Gala, Grazzia, Mode et Travaux, Pleine Vie, Prima, Top santé, Version Femina…



– la simplicité de déployer ses campagnes via un seul contact pour les trois régies ;

– l’accès à plus de services : pré et post test de campagnes, bilan d’efficacité sur les ventes. Le plus important (rires) !

Qu’est-ce qu’elle change/apporte au marché publicitaire ? Quelle est sa valeur ajoutée ?

P.S. : Cette alliance offre un accompagnement marketing global qui produit de l’efficacité sur les ventes, un servicing complet avec une simplicité grâce à son seul contact et des contextes premium qui créent la confiance.

L’objectif du Care Brand Trust est d’offrir aux annonceurs des solutions cross media sur mesure. Nous nous adaptons à chaque fois à nos clients.

Après le Food et le Care, il y a-t-il d’autres opportunités d’alliance entre CMI Media, Reworld MediaConnect & Prisma Media Solutions ?

P.S. : Tout dépendra des besoins clients. Cela faisait un moment que nos partenaires Beauté évoquaient ces sujets-là, nous bâtissons en fonction de leurs besoins. Nous avons déployé un dispositif comparable pour la distribution (GSM), mais nous restons à l’écoute du marché de nos clients.