Data : Plus de 60 % des professionnels ressentent de l’anxiété face à l’usage de données

La data, source d’angoisse au bureau.

Le 31 juillet 2025, Canva a publié son rapport « Au-delà des chiffres : comment la mise en récit des données redéfinit la communication ». Cette enquête mondiale, incluant plus de 2 400 professionnels du marketing et de la vente, dont une large base française, souligne un paradoxe majeur : si 80 % des professionnels en France travaillent avec des données ou des feuilles de calcul chaque semaine, plus de 60 % ressentent de l’anxiété face à leur usage. Ce décalage entre dépendance aux données et compétences réelles ralentit la productivité et nuit à la confiance des équipes.

Le rapport détaille ainsi les difficultés rencontrées par les professionnels français dans l’interprétation et l’analyse des données. Si 76 % des sondés affirment maîtriser l’analyse des données, seulement un quart se dit pleinement à l’aise lorsqu’il s’agit de traiter des tâches très axées sur celles-ci. Des erreurs fréquentes dans les feuilles de calcul sont relevées : 36 % ont du mal avec les formules, 34 % peinent à interpréter des feuilles complexes, et 41 % considèrent l’analyse de données comme difficile. Ce constat se traduit par une réelle réticence, puisque 21 % des professionnels préfèrent éviter les tâches liées aux données, même s’ils reconnaissent leur importance.

Le rapport souligne également que la capacité à raconter les données devient une compétence essentielle au sein des entreprises françaises. Avec une dépendance aux données constatée par 71 % des répondants au cours des deux dernières années, les équipes sont attendues au tournant. 80 % des professionnels estiment qu’on attend d’eux une certaine maîtrise des données dans leurs fonctions. La visualisation de données est notamment identifiée comme un levier de crédibilité : 87 % des sondés déclarent que les graphiques renforcent leur impact lors des présentations, même si 27 % rencontrent des difficultés à créer des visualisations efficaces.

Les outils traditionnels de traitement des données montrent leurs limites, avec 31 % des professionnels français qui peinent à passer d’un logiciel à un autre. Face à cela, une large majorité (82 %) se dit prête à adopter des solutions plus intuitives pour faciliter la création de récits visuels. Par ailleurs, 61 % sont disposés à consacrer jusqu’à trois heures pour apprendre de nouveaux outils, témoignant d’une volonté d’évolution et d’apprentissage. L’intelligence artificielle est aussi perçue comme une aide précieuse : 74 % estiment qu’elle pourrait automatiser les tâches fastidieuses et proposer des visualisations pertinentes, améliorant ainsi leur efficacité.

Duncan Clark, responsable EMEA chez Canva et cofondateur de Flourish, rappelle l’enjeu principal : « Travailler avec les données ne devrait pas être réservé aux spécialistes. Si vous donnez aux équipes les bons outils et la formation adéquate pour transformer les chiffres en récits, vous libérez un immense potentiel au sein d’une organisation. […] À elles seules, les données ne touchent personne. Ce sont les récits qui le font. »

Ce rapport invite donc les dirigeants à investir dans la montée en compétences de leurs équipes et à privilégier des outils adaptés. La capacité à transformer des chiffres en histoires convaincantes devient un levier stratégique, essentiel pour optimiser la prise de décision, accroître la croissance et mieux communiquer avec les clients et collaborateurs. Dans un contexte où la data est omniprésente, la mise en récit des données s’impose comme un enjeu majeur de la transformation des organisations.