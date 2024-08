Canva pare l’attaque de Microsoft en s’offrant Leonardo.AI

Quelle sera la réponse de l’Américain ?

En réponse au récent lancement de Microsoft Designer, Canva réalise une acquisition stratégique en mettant la main sur Leonardo.AI, une start-up spécialisée dans la création de contenus graphiques par IA générative.

Fondé en 2022, Leonardo.AI compte déjà 19 millions d’utilisateurs. Dans notre top 10 des meilleures IA génératives gratuites, l’outil s’en était sorti honorablement. Canva, l’éditeur australien fort de ses 100 millions d’utilisateurs mensuels, renforce ainsi son portefeuille technologique après avoir déjà acquis Kaleido et Affinity.

« Grâce à l’incroyable modèle de fondation de Leonardo.AI et à son équipe de 120 experts, cette acquisition renforce notre capacité à dynamiser notre gamme de produits d’IA tout en investissant dans la recherche et l’innovation« , déclare Canva dans un communiqué. L’intégration de la technologie de Leonardo.AI, et notamment de son modèle Phoenix, dans Magic Studio et Magic Media de Canva, promet d’enrichir l’expérience utilisateur avec des outils de génération d’images et de vidéos encore plus performants.

Leonardo.AI continuera d’opérer de manière indépendante tout en étant intégré à la plateforme Canva, élargissant ainsi l’accès à ses outils à une nouvelle communauté de créateurs. Canva affirme voir dans cet investissement une opportunité de stimuler l’adoption B2B de Leonardo.AI et de renforcer sa position dans le domaine du graphisme IA. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de Canva de devenir un acteur incontournable dans le secteur de la conception graphique assistée par intelligence artificielle. Ne reste qu’à voir si cette acquisition aura le résultat escompté, ou si celle-ci ne fera pas de différence.