Google Ads mesure l’impact environnemental des campagnes

Google mise sur la transparence publicitaire verte.

Face aux exigences croissantes en matière de transparence environnementale (du moins, de ce côté du globe !), Google lance Empreinte Carbone pour Google Ads. Cette nouvelle solution permet aux annonceurs d’évaluer les émissions carbone générées par leurs campagnes publicitaires, grâce à des rapports de données propriétaires.

Avec les réglementations sur le reporting des émissions carbone en Europe, en Australie, au Mexique et au Brésil, les entreprises doivent affiner leur approche de mesure d’impact. Empreinte Carbone pour Google Ads s’inscrit dans cette dynamique en fournissant des estimations spécifiques à chaque compte, basées sur le ciblage, le mix média et les enchères.

L’outil s’appuie sur le Greenhouse Gas Protocol et le Global Media Sustainability Framework pour détailler les émissions Scope 1, Scope 2 et Scope 3. Ces données intègrent notamment l’énergie consommée par les infrastructures Google utilisées pour la diffusion des campagnes.

Contrairement aux méthodes traditionnelles basées sur les dépenses publicitaires, Google adopte une approche fondée sur l’activité réelle. Les émissions sont calculées à partir de la consommation énergétique des serveurs et du réseau publicitaire. Ben Carter, directeur marketing de Carwow (une place de marché de voiture d’occasions), affirme dans un communiqué : « Nous avons découvert lors de notre essai d’Empreinte Carbone pour Google Ads que l’ancienne approche de mesure de l’empreinte carbone de notre marketing basée sur les dépenses surestimait massivement les émissions, les faisant paraître disproportionnellement élevées par rapport à d’autres activités commerciales, comme les voyages d’affaires ou la consommation d’énergie des bureaux. Maintenant, grâce à des données d’activité propriétaires beaucoup plus précises, nous pouvons constater que nos émissions de carbone provenant de Google Ads sont beaucoup plus faibles que nos estimations initiales. Cela signifie que nous pouvons maintenant rééquilibrer les priorités de notre stratégie globale de réduction des émissions carbone. »

Ce lancement s’inscrit dans l’objectif de Google de parvenir à une énergie sans carbone 24h/24 et 7j/7 d’ici 2030. Il témoigne également d’une demande croissante des marques et agences pour des outils de mesure plus transparents. L’Oréal, Carwow, giffgaff et LVMH comptent parmi les premiers annonceurs à avoir testé la solution.

Marion Setiey, deputy group International media director chez LVMH, salue cette avancée : « LVMH est fier d’annoncer qu’un partenaire média clé, Google, s’engage à collaborer et à contribuer à la feuille de route de durabilité du Groupe LVMH. Notre forte collaboration avec Google souligne notre ambition commune d’une approche plus durable de la publicité. La progression de l’empreinte carbone de nos investissements médias est intrinsèquement liée aux progrès de nos partenaires médias. Le témoignage de l’engagement de Google en faveur de la transparence et de la réduction des émissions de carbone grâce à l’initiative Empreinte Carbone pour Google Ads est une étape importante pour l’industrie, reflétant l’importance des efforts collectifs pour générer un impact environnemental positif. »

Disponible sur demande pour certains annonceurs, Empreinte Carbone pour Google Ads pourrait bientôt être élargi à davantage de marques. Une avancée vers une publicité numérique plus responsable ?