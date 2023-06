Dites adieu aux fesses à l’air des plombiers grâce à ce jean

Vous ne verrez plus jamais la Lune en plein jour.

Des jeans anti-craque de fesses pour les plombiers, il fallait y penser. Alors oui, nous vous spoilons d’emblée pour entrer dans la raie du sujet, mais c’est pour la bonne cause. En ce vendredi ensoleillé, Canac et l’agence LG2 ont inondé les ondes avec une campagne qui brise définitivement le stéréotype bien connu associé aux plombiers : la fameuse craque de fesses. La chaîne de magasins de bricolage québecoise a créé un tout nouveau type de jean : le Denim de la dignité. Ce pantalon unique en son genre couvre la partie arrière de ceux qui le portent, évitant ainsi toute révélation embarrassante lorsqu’ils se penchent. Avec ça au moins, plus rien ne débordera dans votre cuisine.

Dans l’obscurité de la pièce, le plombier s’active avec assurance, paré de sa tenue de travail et armé de sa fidèle trousse à outils. Les gouttes d’eau s’échappant du plafond résonnent tel un orchestre discordant. D’un regard perspicace, il scrute la tuyauterie défaillante. Ses mains robustes s’emparent fermement de la clé à molette, prêtes à agir avec détermination. Alors oui, cette scène presque sensuelle mettrait en valeur la beauté de ce métier si seulement le plombier en question avait revêtu le Denim de la dignité… Si seulement. Vous comprenez maintenant pourquoi les frères Mario ont choisi la salopette. Malgré tout, cet accessoire ultime ne manquera pas de faire grimper la tension de ce fantasme à son apogée. Messieurs (et mesdames), vous pouvez remercier Canac d’avoir endossé le rôle de Huggy les bons tuyaux pour vous l’avoir confectionné.

Diffusé sur les réseaux depuis le 31 mai, ce clip de 1 min met en scène des professionnels du métier se prêtant à un shooting photo digne d’un défilé Iris van Herpen. Vêtus du fameux Denim de la dignité et arborant un style implacable, ces super-héros du bricolage posent avec assurance, à genoux, bénéficiant d’une protection optimale grâce à ce jean exclusif conçu et redessiné par le quincailler. La marque encourage d’ailleurs ses clients à rester attentifs, car ce pantalon sera offert à quelques chanceux dans les semaines à venir.