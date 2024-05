Montréal réagit à son absence du parcours de la flamme olympique

Une injustice a frappé la ville aux 65 000 Français.

La flamme olympique a été lancée le 8 mai 2024, et fera étape dans 65 villes. Un chiffre important, et qui pourtant laisse de côté une ville qui accueille un nombre massif de Français : Montréal. Oui, la ville francophone n’accueillera pas la flamme cette année, et cette injustice n’a pas été ignorée par son office du tourisme. Après tout, la ville a beaucoup à offrir, en plus d’abriter plus de Français qu’une trentaine de villes dans lesquelles s’arrêtera la flamme.

En effet, ceux-ci s’élèvent au nombre de 65 000, selon un communiqué de Tourisme Montréal. Un nombre qui n’est pas anodin, et qui pourtant n’a pas été retenu par le comité d’organisation de la flamme. Avec LG2, son agence créative, l’organisation a décidé de mettre en lumière cette injustice… avec une touche d’humour.

Cette action, plus symbolique qu’autre chose, permet tout de même à la ville de gagner des points de sympathie auprès des internautes du monde entier. Certains ont même fait remarquer que Bruxelles pourrait également candidater ! Un mouvement serait-il en train de se lancer dans les lieux de résidence de la diaspora française ?