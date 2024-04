Pernod Ricard et Buzzman vous incitent à boire plus… d’eau

Pour une débauche de réhydratation.

L’alcool et la fête font souvent la paire depuis des milliers d’années. Mais autant qu’on l’apprécie, il faut aussi savoir qu’il peut être la cause d’une fin de soirée brutale s’il est consommé sans modération, ainsi qu’une fin de vie précoce. Pourtant, pour modérer ses effets (du moins en soirée), il suffit d’une chose : le coupler avec de l’eau. On dit que chaque verre d’alcool doit s’accompagner d’un verre d’eau ; alors si vous comptez passer la nuit à boire, vous aurez peut-être envie de vous munir d’un pack de bouteilles… d’H2O.

C’est le message de la campagne “Drink more water” de Pernod Ricard, une campagne déployée depuis mars et imaginée par Buzzman. Pour les plus aguerris, vous vous souviendrez que cette campagne à d’abord vu le jour en juillet 2021. Cette année, elle revoit à nouveau le jour pour séduire une nouvelle volée de publicitaires… et de fêtards. Et oui, vous pouvez aussi être les deux à la fois.

Composée de films digitaux et de prints, à retrouver entre autres sur les réseaux sociaux, cette campagne emprunte les codes de la Gen Z pour les sensibiliser à la consommation d’eau dans un contexte festif. Ce sont les Européens, les Africains et les Américains du sud qui ont la chance de voir cette campagne être déployée chez eux. L’idée : paraître plus sexy aux yeux des jeunes que ces phrases moralisatrices, composées de “Ne boit pas trop” ou “Pas plus de deux verres”. Au vu des effets de l’alcool sur le cerveau, il est essentiel (et raisonnable) de limiter la consommation de la jeunesse.