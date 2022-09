Buzzman et mon-marché.fr ont trop d’oseille

C’est la rentrée, on se remet au bulot.

Les prints mon-marché.fr sont de retour ! En mai dernier, le site de produits frais faisait intelligemment la promotion d’aubergines, de cerises ou encore de poissons. Pour la rentrée, la marque et son agence Buzzman (encore eux) sont revenus avec la même dynamique de direction artistique et d’accroches qui font sourire.

La rentrée et le retour de la grisaille peuvent être assez déprimants pour certains. Alors pour se remettre d’aplomb, quoi de mieux que de consommer des bons produits frais et de saison pleins de vitamines et de nutriments ? Avec les 1500 références que propose mon-marché.fr, ce n’est pas le choix qui va manquer. Une nouvelle campagne fraîche et pleine d’humour qui va vous faire oublier la nostalgie de la rentrée !