Michel Sarran est très pénible… avec Burger King

Plus gros le burger, moins gros le logo.

Le célèbre chef étoilé toulousain, ex-juré de “Top Chef”, Michel Sarran, a récemment annoncé sa collaboration avec la chaîne de restauration rapide Burger King. Cette collaboration marque la première fois qu’un chef étoilé français met la main à la pâte pour une grande enseigne de fast-food. Le cuistot de la ville rose, reconnu pour sa cuisine haut de gamme et son approche innovante, a concocté non pas un mais trois hamburgers exclusifs pour BK : “les Masters du Chef”.

Ces nouvelles créations, baptisées « Le Raffiné », « Le Délicieux » et « Le Savoureux », combinent habilement l’argenterie gastronomique et les grosses paluches de la marque. Chacune de ces propositions a été élaborée avec des ingrédients minutieusement sélectionnés et des techniques culinaires sophistiquées, apportant ainsi une touche gourmet à l’offre traditionnelle du King. Toutefois, il convient de noter qu’elles ne sont disponibles qu’en édition limitée dans certaines enseignes en France, et jusqu’au 31 juillet. Et oui, pour avoir une chance d’y goûter, il va falloir battre le fer tant qu’il est chaud.

La collaboration entre Michel Sarran et Burger King représente une alliance inattendue entre la haute gastronomie et le fast-food. Cette association témoigne-t-elle de l’évolution des attentes des clients en matière d’expériences gustatives, ou du “celebrity marketing” rendus possible par Top Chef avec les grands toqués ? Notons que la “capsule” a été précédée par d’autres grands écarts gustatifs, comme celui du chef triple étoilé Joël Robuchon avec les plats préparés Fleury Michon dès 1987, ou celui de Thierry Marx vantant les repas en poudre ultra transformés Feed. Reste à savoir qui y gagne le plus avec ces partenariats qu’un Alain Ducasse, fervent opposant à l’agroalimentaire, ne défendrait pas.