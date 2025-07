Hydratis joue la carte de la franchise avec Buzzman

La lecture de cet article ne vous hydratera pas.

Hydratis, pionnier des pastilles d’hydratation en France, revient avec une campagne signée Buzzman et orchestrée en média par Tyers. Depuis le 23 juin, la marque investit la télévision et la vidéo à la demande, avant d’étendre son message en affichage national et en pharmacie, partout en France. L’accroche est claire et sans détour : « Hydratis hydrate plussssss ». Pas de promesses mirobolantes, juste un produit qui fait ce qu’il annonce.

Dans un univers où les marques rivalisent souvent d’exagérations, Hydratis fait le pari de la simplicité et de la franchise. La campagne joue sur un ton délibérément honnête, parfois provocateur, pour rappeler que l’hydratation est avant tout un geste simple, sans magie ni effet spectaculaire. La marque revendique une communication sans superlatifs inutiles, en mettant en lumière les bénéfices réels : aider à mieux supporter la fatigue passagère ou les efforts prolongés, simplement.

Le choix créatif illustre cette démarche à travers des scènes du quotidien où nos petites faiblesses apparaissent, sans chercher à les gommer complètement. Cette sobriété dans le discours permet à Hydratis de se démarquer dans un secteur souvent envahi par des promesses trop belles pour être vraies.

