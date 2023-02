Buzzman a rencontré Dieu et elle adore Burger King

4 éléments pour la Terre, un seul pour le Whopper.

L’agence Buzzman a conçu la toute première campagne télévisée de Burger King Belgique, disponible depuis le 13 février. Après s’être implanté dans le plat pays en 2017, la chaîne de fast food souhaite rappeler à ses clients que rien n’égale le goût fumé de ses burgers grillés à la flamme. Même Dieu en personne ne peut contester ce fait.

Depuis 1954, Burger King utilise la cuisson à la flamme pour griller ses steaks. Cette méthode est à l’origine du goût fumé incomparable de ses burgers. Cela n’aurait pas été possible sans l’un des éléments fondateurs de notre univers.

Pour sa première représentation à l’écran, Burger King présente Dieu sous la forme d’une femme. Ce personnage mythique est à l’origine de la création de l’univers et fait une apparition dans notre monde pour présenter les quatre éléments qui le composent : la terre, l’eau, l’air et le feu. Elle partage avec nous sa petite préférence l’un d’eux en raison de son amour pour le Whopper. Vous aurez évidemment deviné lequel. Le film de 30 et 20 secondes est désormais diffusé à la télévision et en ligne depuis le 13 février.