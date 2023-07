Au cinéma, Burger King fait disparaître le Petit Mineur de Mediavision

À vos mémoires, il y a du travail.

Si vous vous êtes rendus au cinéma récemment, peut-être aurez-vous remarqué les changements étonnants survenus sur la séquence d’introduction de Mediavision, dont la version la plus récente nous accompagne en salle depuis 2021 sans faute. En effet, Buzzman s’est emparé de ce générique pour le compte de Burger King, le transformant en un véritable court-métrage comique.

Parmi les personnages présents dans cette introduction, un seul se démarque comme personnage principal et mascotte de Mediavision, et ce depuis la création de LA régie publicitaire du cinéma en 1971. Vous l’aurez deviné, il s’agit du Petit Mineur. Et pourtant, chose incroyable, il semble absent de ce générique modifié. Inquiets, ses complices (un chevalier, un T-rex et un astronaute), se lancent à sa recherche.

Mais impossible de se souvenir du numéro du Petit Mineur, même après plusieurs faux numéros – qui donnent lieu à des situations comiquement tragiques. Enfin, voilà que notre héros se révèle à l’écran : il sort d’un restaurant Burger King, Whopper a la main, l’air pas du tout désolé. Finalement retrouvé, il est enfin capable d’envoyer sa pioche historique valser – et ainsi permettre au film de débuter pour tous les téléspectateurs.

La campagne ne s’arrête pas là : pour tous ceux parmi vous dont la mémoire est meilleure que celle des acolytes du Petit Mineur, son numéro peut vous servir de code promotion Burger King… vous faisant gagner un Whopper. De quoi faire plaisir aux amateurs de fast-food.

Une publicité qui joue sur l’aspect patrimonial d’une des rares mascottes publicitaires ayant traversé les décennies. Et qui place son annonceur à un moment précédant souvent un acte de consommation : en sortant d’une séance de cinéma, nombreux sont ceux qui se dirigent vers une offre de restauration.