Des affiches cauchemardesques pour la fête des morts signées Buzzman pour Burger King

Le duo de farceurs frappe à nouveau : joyeux I.A.lloween !

Aujourd’hui, c’est Halloween, et la fête des morts n’en est certainement pas à son bal des débutantes. La veille de la Toussaint serait célébrée depuis 2 500 ans, de quoi en faire l’une des fêtes les plus rodées de notre calendrier… et une ancienneté qui donne du sens à sa popularité internationale. Quoi qu’il en soit, 61 % des Français apprécient particulièrement cette fête, un chiffre qui monte à 76 % chez les 18-24 ans. De quoi faire de la fête une mine d’or pour les marques… et plus particulièrement celles pour qui les jeunes sont la cible principale. Et ça, Burger King et Buzzman l’ont bien compris.

Cependant, pas question de servir année après année, la même campagne au goût de réchauffé : chaque année a son lot de particularités qui permettent de rendre chaque Halloween unique. Et ce qui démarque cette année 2023 de ses consœurs est sans appel l’apparition des IA génératives dans la sphère publique… avec les résultats plus ou moins convaincants que l’on connait.

Avec ces nouvelles technologies, une imagerie naissante sort de terre dont on peut avoir peur : ici, la chaine de fast food utilise les résultats douteux, voire cauchemardesques qui peuvent résulter des prompts envoyés à certaines IA visuelles peu axées sur les détails. Entre dent-frite, langue de bœuf haché ou mains qui se mélangent au pain burger, ces affiches digitales ont de quoi vous pousser à y regarder à deux fois… pour le regretter aussitôt.

Cela nous rendrait presque nostalgiques. On se croirait revenu au temps où les IA génératives délivraient des résultats pour le moins approximatifs… il y a… pfff… un an de ça !