Brevo annonce le rachat de Cohort, spécialiste des programmes de fidélité

Le build-up européen de Brevo continue.

Brevo, leader européen du CRM, annonce ce 17 septembre le rachat de la startup française Cohort, spécialiste du smart loyalty. Cette acquisition permet à la plateforme parisienne d’élargir son offre de fidélisation annoncée l’année dernière. Avec Cohort, Brevo complète sa solution CRM en proposant des interactions sur Instagram, YouTube ou TikTok, des challenges sportifs et la création de contenus UGC. Cette opération, qui constitue la onzième acquisition du groupe, renforce l’offre loyalty auprès des entreprises B2C.

Cohort a déjà déployé ses solutions auprès de grandes marques comme Lacoste ou Ami Paris dans plus de dix pays, de la France au Japon en passant par le Brésil et la Corée du Sud. La startup souhaite faire de chaque interaction un moteur de croissance, en favorisant la répétition des achats, la valeur client dans le temps et l’engagement des communautés. Grâce à l’intégration à la plateforme Brevo, les entreprises pourront relier l’engagement client à la performance commerciale et exploiter l’ensemble des canaux CRM.

Armand Thiberge, fondateur et CEO de Brevo, commente : “Notre mission est d’aider nos clients à renforcer leurs relations avec leurs consommateurs afin de leur assurer de la croissance et de la visibilité. Alors, lorsque j’ai découvert la plateforme de smart loyalty développée par Cohort, j’ai immédiatement imaginé la création de valeur que cela pourrait apporter à l’offre Brevo grâce à l’engagement émotionnel. Avec Séraphie, Nathan et l’équipe Cohort l’entente a été immédiate. Nous avons commencé à envisager tous les projets que nous pourrions faire naître ensemble et je suis très heureux que Cohort rejoigne l’aventure Brevo.”

Séraphie de Tracy, cofondatrice et CEO de Cohort, ajoute : “C’est un honneur de rejoindre une success story comme Brevo seulement 3 ans après la création de Cohort. Pour l’équipe c’est très enthousiasmant de rejoindre une scale-up française qui va permettre à la plateforme de connaître une croissance encore plus forte qu’auparavant.” Avec cette acquisition, Brevo confirme sa stratégie de croissance et son ambition de proposer la plateforme CRM et loyalty la plus complète du marché.