En pleine croissance, Brevo investit 50 millions d’euros dans l’IA pour révolutionner le CRM

Le leader européen a cru de 32 % en 2024, porté par l’international.

Brevo annonce la création du Brevo AI Lab, un laboratoire dédié au développement d’agents intelligents pour une personnalisation marketing avancée. Une initiative soutenue par une forte croissance en 2024.

Alors que l’IA générative s’impose comme un levier stratégique dans le marketing digital, Brevo annonce le lancement de son propre laboratoire d’intelligence artificielle, le Brevo AI Lab. L’entreprise prévoit un investissement de 50 millions d’euros sur cinq ans pour développer des agents IA capables d’accompagner les entreprises vers une communication toujours plus ciblée et automatisée.

Dès le premier semestre 2025, ces agents seront intégrés aux solutions de Brevo, permettant aux entreprises d’optimiser l’engagement client grâce à une personnalisation avancée. Une attention particulière devrait être portée au respect duRGPD, avec des modèles IA directement hébergés par Brevo, garantissant la maîtrise des données utilisateurs.

Cette annonce intervient dans un contexte de forte croissance pour Brevo, qui affiche un chiffre d’affaires récurrent annuel (ARR) de 179 millions d’euros en 2024, soit une croissance organique de 32%. L’entreprise réalise 70% de son activité à l’international, notamment en Amérique du Nord (15%) et en Allemagne (15%).

Brevo voit également une accélération de son offre Enterprise, dédiée aux grands comptesnet au mid-market, qui croît deux fois plus vite que le reste du groupe et représente désormais un quart de son activité. Des marques comme Palais des Thés, FNAC, Asmodee, Alltricks et Doctolib ont déjà adopté ces solutions.

Lors de l’inauguration de ses nouveaux locaux, la Maison Brevo dans le 17ᵉ à Paris, Armand Thiberge, fondateur et CEO de Brevo, commentait “Grâce au travail de nos équipes, Brevo a réalisé un exercice 2024 de très grande qualité. Notre activité continue à progresser fortement sur l’ensemble de nos offres et de nos marchés. Alors que nous confortons notre place de leader européen du CRM, nous assistons à un changement de paradigme qui met l’expérience au centre de tout, en particulier chez nos clients. Dans ce contexte, nous sommes très optimistes pour 2025. Forts de cette vision, nous annonçons le lancement de notre Lab AI pour accélérer le développement des agents IA permettant à nos clients d’entrer dans l’ère de l’ultra personnalisation du marketing.”