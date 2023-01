Masterclass / IA et Brand Content : l’heure du grand reset ?

Rendez-vous le mardi 24 janvier à 11h pour un nouveau webinar.

C’est le saut technologique inattendu de ces dernières mois, et peut-être le plus transformatif pour le secteur de la communication : l’I.A. générative, qu’elle soit visuelle ou textuelle. Du métier de directeur artistique à celui de concepteur-rédacteur, en passant par celui de marketer, l’impact pourrait être immense pour les processes des marques et des agences.

Si les intelligences artificielles actuelles savent aider les développeurs à coder plus rapidement (GitHub Copilot), peuvent classer des données complexes dans un tableur (ChatGPT), générer des portraits photo-réalistes d’inconnus imaginaires (Dall-e, Midjourney), cette puissance de calcul inédite peut aussi produire du contenu de marques. Le thème de cette nouvelle Masterclass – la Réclame en partenariat avec Brainsonic est posé.

Le brand content va-t-il être majoritairement produit par des I.A. à l’avenir ? Va-t-on ainsi voir une explosion du nombre de contenus, toujours plus précis et personnalisés ? Comment les agences et marques doivent-elles se positionner par rapport à cette innovation ?

Pour répondre à toutes ces questions clés, rendez-vous le mardi 24 janvier à 11h avec Brainsonic !

Au programme

1. État de l’art après quelques mois de mise à disposition grand public

2. L’I.A. : doit-on craindre Terminator ou est-ce un nouveau super-assistant ?

3. La création de contenus va être bouleversée (et le SEO aussi), exemples à l’appui

4. Perspectives

Les intervenants

– Mathieu Crucq, directeur général de Brainsonic

– Cyril Dhénin, directeur associé Content Performance de l’agence.